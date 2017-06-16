Телеканал Showtime показал четвертую (и последнюю) серию сериала Оливера Стоуна о Владимире Путине. В ней российский президент отвечает на вопросы об Иосифе Сталине, своем богатстве и выдвижении в президенты в 2018 году (ничего конкретного про это он не сказал). «Медуза» приводит ответы Владимира Путина.

О вмешательстве России в выборы США

Одна спецслужба говорит, что высока степень возможности вмешательства России. Другая говорит, не такая высокая степень уверенности, а только они делают выводы, исходя из анализа ситуации. Ничего конкретного. Это мне напоминает то, на чем строится неприятие к какому-то этносу, скажем антисемитизм. Если кто-то чего-то не умеет делать, кто-то в чем-то проявляет неспособность решить проблемы, виноваты всегда евреи у антисемитов за их собственные промашки. У тех людей, которые так настроены к России, у них во всем всегда виновата Россия.

О вмешательстве США в российские выборы

И в 2000-м, и в 2012-м, всегда было. Но в 2012-м это было особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться, но, например, американские партнеры об этом знают, мы говорили об этом, я и Керри говорил, и Обаме говорил об этом. Нам трудно даже было себе представить, что дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. И собирали там у себя оппозиционные силы, и финансировали там, бегали, на всякие митинги ходили оппозиционные и так далее. Дипломатическая служба должна заниматься другим. Дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные. Неправительственные организации могут заниматься чем угодно, причем любого национального происхождения, хотя они часто финансируются через ряд прокладок и структур тоже то ли из Госдепа, то ли из других квазигосударственных источников.

Про Сталина

Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом. Что касается его демонизации. Вот в английской истории был такой деятель, как Кромвель. Он был кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. И его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Что он сделал? На волне революции пришел к власти и не только восстановил монархию, но и объявил себя императором. И привел Францию к национальной катастрофе, полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории больше чем достаточно.

Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что. Конечно, в сознании что-то остается, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.

О собственном богатстве

— Во-первых, у меня нет такого богатства, о котором говорят. Я помню, когда приехал в Москву из Петербурга, я был потрясен и удивлен, как много жуликов здесь собралось. Причем их поведение было для меня настолько удивительным, что я никак не мог к этому долгое время привыкнуть. У этих людей не было вообще никаких ограничений, ни в чем. Что такое олигархия? Это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения. Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть. Я говорил о том, что в 2008 году многие предприниматели, с которыми я раньше вообще никогда не был знаком, неожиданно для меня проявили свои лучшие качества. Взяли на свои плечи значительную часть ответственности за состояние своих предприятий, сохранение коллективов, рисковали своими капиталами. Надеюсь, что в таком ключе мы и будем развивать ситуацию, связанную с частным бизнесом. Но сейчас, мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как в 1990-х или начале 2000-х годов. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача. Она заключается в большой разнице между доходами богатых людей и людей с низким доходом.

— То есть никаких банковских счетов у вас нет?

— Нет, и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, давно бы мне предъявили.

— Сам я считаю, что мне бы было куда лучше, будь я богачом.

— Вы знаете, не думаю, что это большое счастье. Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить. Только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеет на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, с собой не унесешь.

О выборах 2018 года

— Если в 2018 году вы снова пойдете на выборы и победите, вы будете у власти еще шесть лет, до 2024 года. Вы будете у власти, если считать с премьерством, 24 года, больше, чем Рузвельт, но меньше, чем Кастро, который был около 50 лет, и близко к Сталину, который был около 30 лет. Вас это не пугает? Вы считаете, что так сильно нужны России?

— Что касается смены власти, она, безусловно, должна быть, и, безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными . В конечном итоге все-таки граждане России принимают окончательное решение. Что касается выборов 2018 года, хотел бы сказать, что есть вещи, в которых должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду.

— Я понимаю, но я спросил «если»?

— Здесь не бывает сослагательного наклонения.