Владимир Путин показал Оливеру Стоуну фейковое видео из Сирии. Минобороны РФ и Кремль отказываются в это верить

Президент России Владимир Путин выдал видеозапись атаки американских ВВС за работу российской авиации в Сирии. Несмотря на очевидный подлог, в Кремле по-прежнему утверждают, что Путин показывал реальные кадры, полученные от министерства обороны.

Путин показал «работу нашей авиации» американскому режиссеру Оливеру Стоуну в рамках интервью, из которых впоследствии был сделан документальный сериал «The Putin Interviews». Третья часть сериала, где и демонстрируют видео, была показана в США 14 июня 2017 года, а на Первом канале в русском переводе — 21 июня. Само интервью, как указано в титрах, записано еще в феврале 2016 года. По словам Путина, он показал на экране телефона, как российская авиация обстреливает террористов, которые пытаются проникнуть в Сирию с территории Турции. Никаких других подробностей операции президент не раскрыл. «Из этого вышел бы хороший плакат против вступления в ИГИЛ», — отвечает Стоун.

На самом деле видео было снято в Афганистане американскими войсками в 2009 году. Запись в режиме ночного видения показывает, как два ударных вертолета «Апач» атакуют отряд талибов. Даже на небольшом экране телефона, который держит Путин, различимы обозначения американских систем и . То, что это одно и то же видео, можно доказать и с помощью покадрового сравнения, которое провели в Conflict Intelligence Team (CIT). Неназванный представитель Минобороны США рассказал BuzzFeed News, что видео действительно напоминает работу американских войск.

Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 — CIT (@CITeam_ru) 20 июня 2017 г.

Путин переводит Стоуну фразу, которую он слышит на видео. По мнению президента, это российский пилот сообщает, что сейчас зайдет еще раз на цель. Судя по всему, на самом деле к видео с американского вертолета прикреплен аудиоряд переговоров украинских пилотов в районе аэропорта Донецка в 2014 году. Их тогда опубликовали пророссийские сепаратисты Донецкой народной республики. Фраза, о которой говорит Путин, отчетливо слышна и звучит так: «У него торцы, стенки здания стеклянные? Все понял, сейчас выполню первый заход на него». При этом на видео, которое показывает президент, террористов обстреливают на открытой местности, никаких зданий, тем более стеклянных, рядом нет.

Запись, которую показал Путин, очень похожа на коллаж с ютьюба. Видео было размещено в марте 2016 года (через месяц после заявленной даты интервью Стоуну) и называлось «Ми 28Н в Сирии». Сейчас ролик переименован в «Путин скачивал лично». При этом настоящие записи боевого применения Ми-28Н выглядят совершенно иначе.

Кремль утверждает, что запись предоставили в российском Минобороны и это реальные кадры работы российской авиации. Источники РБК рассказали, что Кремль перед интервью специально обращался в военное ведомство за записью, ее подготовили в Генштабе. Оливер Стоун также отказался верить в подлог. «Путин достал телефон и показал нам это видео, а мы это сняли. Путин сказал, что это российская авиация. Зачем ему лгать?» — заявил режиссер. Минобороны России пока никак не объяснило, почему предъявленная запись совпадает с американской.