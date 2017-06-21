Путин выдал видеозапись ударов американской авиации за российский обстрел в Сирии. Оказывается, эту запись ему передал Шойгу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеозапись с авиаударами, которую Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну, ему передал министр обороны Сергей Шойгу.

«Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту», — сказал Дмитрий Песков.

Владимир Путин в документальном сериале Оливера Стоуна показывает режиссеру видеозапись, где якобы показаны российские авиаудары в Сирии. В действительности, на видеозаписи, которую Путин показал Стоуну, запечатлены удары американской авиации по талибам в Афганистане в 2009 году. Причем на видеозапись наложены переговоры украинских военных пилотов.

Такая видеозапись есть на ютьюбе. Вероятно, именно ее Путин и показывал Стоуну под видом российских авиаударов в Сирии.