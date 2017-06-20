Путин показал Оливеру Стоуну видео, как российская авиация обстреливает Сирию. Оказалось, что это американцы атакуют талибов в Афганистане

В сериале «Путин» Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована «работа нашей авиации» в Сирии.

Небольшая часть видео есть в трейлере. В полной версии этот момент — на отметке 49:10.

The Putin Interviews | Part 3 Tease | Oliver Stone & Vladimir Putin SHOWTIME Documentary SHOWTIME

В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане. Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com.

Apache Helicopter kills 20 Taliban AH64apacheaction

При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, это переговоры украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком.

На YouTube есть копия американского видео с переговорами на русском. Возможно, именно ее Путин и показывал Стоуну.

Ми 28Н в Сирии Очень убойное видео!!! Edelveis Ararat

Исследовательская организация CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с «Апача».