«Это не так. Полная ерунда». Песков отрицает, что Путин выдал видеозапись ударов американской авиации за российский обстрел в Сирии

Meduza
15:02, 20 июня 2017
Надежный источник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг информацию о том, что Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну видеозапись с американского вертолета под видом российского обстрела в Сирии. «Это не так. Полная ерунда», — заявил он «Медузе».

Владимир Путин в третьей серии сериала «Путин» показывает Оливеру Стоуну видеозапись того, как «наша авиация» работает в Сирии. Как выяснилось, на самом деле это запись обстрела талибов в Афганистане с американского вертолета.

Третью серию сериала «Путин» Оливера Стоуна покажут по Первому каналу 21 июня.

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