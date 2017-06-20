«Это не так. Полная ерунда». Песков отрицает, что Путин выдал видеозапись ударов американской авиации за российский обстрел в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг информацию о том, что Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну видеозапись с американского вертолета под видом российского обстрела в Сирии. «Это не так. Полная ерунда», — заявил он «Медузе».
Владимир Путин в третьей серии сериала «Путин» показывает Оливеру Стоуну видеозапись того, как «наша авиация» работает в Сирии. Как выяснилось, на самом деле это запись обстрела талибов в Афганистане с американского вертолета.
Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2— CIT (@CITeam_ru) June 20, 2017
Третью серию сериала «Путин» Оливера Стоуна покажут по Первому каналу 21 июня.