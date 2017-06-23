Запись «российского обстрела» в Сирии для Путина подготовили в Главном оперативном управлении Генштаба
Видеозапись с якобы российскими авиаударами в Сирии, которую президент России Владимир Путин показал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, подготовили в Главном оперативном управлении Генштаба Минобороны. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны, пишет РБК.
Собеседники издания утверждают, что Кремль попросил пресс-службу Минобороны подготовить данные для президента. Затем запрос направили одному из заместителей начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. РБК отмечает, что официально у Рудского один заместитель, Виктор Познихир, но на самом деле их двое — второго зовут Игорь Дылевский.
Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, запрашивала ли пресс-служба президента видеокадры у Минобороны, ответил, что в «этом нет необходимости». На уточняющий вопрос РБК, кто же тогда попросил подготовить видео, Песков отвечать отказался. Минобороны также пока не представило свой комментарий.
Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2— CIT (@CITeam_ru) June 20, 2017