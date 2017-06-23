Запись «российского обстрела» в Сирии для Путина подготовили в Главном оперативном управлении Генштаба

Видеозапись с якобы российскими авиаударами в Сирии, которую президент России Владимир Путин показал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, подготовили в Главном оперативном управлении Генштаба Минобороны. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны, пишет РБК.

Собеседники издания утверждают, что Кремль попросил пресс-службу Минобороны подготовить данные для президента. Затем запрос направили одному из заместителей начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. РБК отмечает, что официально у Рудского один заместитель, Виктор Познихир, но на самом деле их двое — второго зовут Игорь Дылевский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, запрашивала ли пресс-служба президента видеокадры у Минобороны, ответил, что в «этом нет необходимости». На уточняющий вопрос РБК, кто же тогда попросил подготовить видео, Песков отвечать отказался. Минобороны также пока не представило свой комментарий.