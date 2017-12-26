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В топ-10 самых популярных программ на российском ТВ за год вошли два парада и фильм про Путина

Московский комсомолец
10:45, 26 декабря 2017
Надежный источник

Самой рейтинговой программой российского телевидения в 2017 году стала трансляция парада в День Победы, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Mediascope.

В десятке самых популярных телепрограмм оказалась трансляция еще одного парада — в честь Дня военно-морского флота. Парад, который прошел 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, занял в рейтинге 7 место.

Третье место по популярности у российских зрителей в 2017 году заняла первая серия фильма Оливера Стоуна «Путин», вышедшая в эфир 19 июня.

На втором месте в списке самых популярных телепрограмм года разместился выпуск новостей на Первом канале, показанный 9 мая.

Программы Первого канала занимают девять мест в топ-10 самых рейтинговых программ. Единственное исключение — римейк фильма «Экипаж», показанный 23 февраля на «России 1». Он занял четвертое место.

В 2016 году самыми рейтинговыми программами на российском ТВ по данным Mediascope (в тот момент компания носила название TNS Russia) были: юбилейный выпуск КВН, на котором присутствовал Владимир Путин, трансляция парада в День Победы и выпуск новостей 9 мая на Первом канале. В топ-10 в 2016 году входили две программы «России 1» — шоу талантов «Удивительные люди» (5 место) и финал песенного конкурса «Евровидение» (10 место). Программы других каналов в десятку самых популярных не попали.

Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине

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