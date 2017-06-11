Оливер Стоун берет интервью у Путина и симпатизирует Кремлю. Что с ним случилось?

12 июня на американском телеканале Showtime начнет выходить документальный фильм Оливера Стоуна, основанный на беседах с президентом России Владимиром Путиным. Даже из трейлеров понятно, что Стоун открыто симпатизирует Путину и даже вопросы задает так, чтобы президенту России было удобно отвечать (неслучайно Первый канал уже купил права на трансляцию). До этого Стоун продюсировал фильм о революции на Украине, где события освещаются с точки зрения Кремля, и взял для него интервью у Виктора Януковича. «Медуза» разбирается в сложном мировоззрении знаменитого режиссера.

Оливер Стоун — очень талантливый режиссер и сценарист. Свой первый «Оскар» он получил еще в 1978 году за сценарий к фильму «Полуночный экспресс», за «Взвод» — премию Киноакадемии за лучшую режиссуру. Всего у Стоуна три «Оскара» (еще один за режиссуру «Рожденного четвертого июля» с Томом Крузом). Стоун снял культовых «Прирожденных убийц», крайне успешный блокбастер «Александр», принес «Оскар» Майклу Дугласу за роль в «Уолл-Стрит», а также написал сценарий к фильму Брайана ди Пальмы «Лицо со шрамом». Практически все фильмы Стоуна были коммерчески успешными, если не считать прошлогоднего «Сноудена» — до него историю информатора ЦРУ Эдварда Сноудена прекрасно рассказала Лора Поитрас в документальном фильме Citizenfour.

Стоун всегда интересовался теориями заговора. Один из самых успешных и знаменитых фильмов режиссера — «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», в котором он рассматривает альтернативную версию убийства американского президента. В картине, снятой в жанре исторического детектива, рассматривается версия о том, что Кеннеди стал жертвой заговора спецслужб, в нем же подвергаются сомнению выводы официального расследования убийства президента.

Стоуна много критиковали за то, что он подрывает доверие к американским властям, а фильм основан на конспирологической теории, не имеющей под собой никаких весомых доказательств; бывший советник Линдона Джонсона (он сменил Кеннеди на посту президента после убийства) даже сравнивал режиссера с . Несмотря на это, фильм получил восемь номинаций на «Оскар» (две статуэтки картина выиграла), был тепло встречен критиками и заработал больше 200 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов.

Стоун с интересом относится к авторитарным лидерам. За свою карьеру Стоун, всегда интересовавшийся историей Латинской Америки, снял три документальных фильма о Фиделе Кастро. В 2009 году вышел его фильм «К югу от границы» об Уго Чавесе, Эво Моралесе и других левых лидерах латиноамериканских стран. Стоуна критиковали, что фильм был комплиментарным по отношению к Чавесу, и в нем не давалось слова критикам венесуэльского режима. Интервью с Путиным для Стоуна продюсировал Фернандо Суличин, с которым они делали картины о Кастро и Чавесе.

Стоун давно критикует США с левых позиций. Если «Выстрелы в Далласе» были все-таки художественным фильмом, то сериал «Нерассказанная история Соединенных Штатов», снятый Стоуном в 2012 году, — документальная работа, которая, как утверждает режиссер, позволяет по-новому взглянуть на послевоенную историю США. В сериале, как отмечает The Washington Post, Стоун смотрит на историю Соединенных Штатов глазами убежденного приверженца левых взглядов, и подвергает сомнению многие распространенные в США догмы. Стоун говорил, что хотел посмотреть на поступки США с другой стороны и рассмотреть их критически; сериал корректен с точки зрения фактов, но его критиковали историки за слишком вольную их интерпретацию.

Стоун — не столько конспиролог, сколько социалист, который считает, что его страна идет по неверному пути; на выборах президента он поддерживал Берни Сандерса, а когда тот выбыл из гонки, голосовал за Джилл Стайн из «Партии зеленых». В прошлом режиссер поддерживал Барака Обаму, хотя и критиковал его за военные кампании, и сетовал, что демократы уже не те, что в его времена.

Стоун считает, что Путина неправильно понимают. Режиссер познакомился с Владимир Путиным, когда ездил в Россию беседовать с Эдвардом Сноуденом для фильма о знаменитом информаторе. Стоун ради встречи со Сноуденом купил права на книгу адвоката американца Анатолия Кучерены; каким образом он познакомился с Путиным, не уточняется. Подготовка к четырехчасовому проекту заняла два года, в течение которых Стоун неоднократно встречался с Путиным, в последний раз — уже после выборов президента США, на которых победил Трамп.

Режиссер утверждает, что Америка, раз уж считает российского лидера главным врагом, то должна узнать его со всех сторон. Стоун называет Путина «непонятым человеком» и восхищается его интеллектом, он утверждает, что задавал президенту России неудобные вопросы и пытался нажать на все болевые точки. Как отмечают американские журналисты, уже посмотревшие первую половину интервью, из беседы можно узнать многое и о самом Стоуне: например, он говорит Путину, что стратегической задачей США является уничтожение российской экономики. Стоун оказывается удобным для Путина собеседником. Когда заходит речь о семье российского президента, пишет Foreign Policy, Стоун удовлетворяется ответом, что дочки Путина занимаются наукой и образованием, и не задает дальнейших вопросов даже несмотря на то, что фонд «Иннопрактика» предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой тесно связан с государством и «Роснефтью».