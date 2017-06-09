Первый канал купил права на показ фильма Оливера Стоуна о Путине

Четырехсерийный фильм Стоуна о Путине, заявили в пресс-службе Первого канала, будет показан «в ближайшее время», не став пока называть точных дат.

Первый канала приобрел права на показ в России фильма о президенте РФ Владимире Путине, снятого режиссером Оливером Стоуном.

«Подтверждаем», — сказал ТАСС представитель пресс-службы канала в ответ на вопрос купил ли Первый канал права на показ фильма Стоуна.

На канале Showtime премьера «Интервью с Путиным» состоится 12–15 июня.

Телеканал уже показал трейлер фильма о Путине, а американским СМИ устроили предпоказ двух первых серий.

Известно, в частности, что Путин в фильме рассказывает о пяти неизвестных покушениях на него, отвечает на вопрос, пошел бы он с геем в душ на подводной лодке, а также сообщил, что он не женщина и у него не бывает «плохих дней».