Телеканал Showtime, на котором выходили сериалы «Родина» и «Декстер», 12 июня начнет показывать документальный сериал Оливера Стоуна про российского президента Владимира Путина. Стоун приезжал в Россию и беседовал с Путиным. В частности, российский президент рассказал американскому режиссеру о своем отношении к покушениям (про это мы уже писали ). Телеканал опубликовал еще несколько отрывков из сериала.

«Нет, не так, ха!» О чем говорит Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна

«Нет, не так, ха!» О чем говорит Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна

Об Эдварде Сноудене и слежке в России

— Вы, как бывший сотрудник КГБ, должно быть, всей душой ненавидите то, что сделал Сноуден?

— Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу, — говорит Путин, который едет за рулем автомобиля.

— А вы согласны с тем, что он сделал?

— Нет.

— Вы считаете, что Агентство национальной безопасности зашло слишком далеко?

— Конечно, я так считаю. В этом смысле Сноуден прав. Но вы меня спросили, я вам ответил прямо: я считаю, что он, тем не менее, не должен был этого делать . Если ему чего-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше… это его право. Но если вы меня спросили, я считаю, правильно или нет, мое мнение — нет, неправильно.

— Вы говорите, что ему не стоило рассказывать о массовой слежке сотрудниками АНБ и уволиться из-за своих принципов, как Владимир Путин уволился из КГБ?

— Пожалуй, да. Я не думал об этом, но, пожалуй, да. Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство. Попытка государственного переворота… и не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время.

— Вы говорите, что согласны с тем, что АНБ зашло слишком далеко. А что вы думаете по поводу слежки российскими спецслужбами?

— Я думаю, что они работают хорошо. Наши спецслужбы работают исключительно в рамках действующего законодательства. Это первое. А второе: все-таки следить за союзниками (если вы действительно их считаете союзниками, а не вассалами) — это неприлично, это подрывает доверие. А значит в конечном итоге это наносит ущерб собственной национальной безопасности.