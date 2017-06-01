Путин о покушениях на себя: кому суждено быть повешенным, тот не утонет

Президент России Владимир Путин на вопрос режиссера Оливера Стоуна о покушениях заявил: «У нас знаете, как говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». По его словам, он доверяет своей службе безопасности. Фрагмент интервью показал телеканал CBS.

Во время интервью Оливер Стоун говорит о пяти неизвестных покушениях на Владимира Путина.