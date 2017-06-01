Путин о покушениях на себя: кому суждено быть повешенным, тот не утонет
Президент России Владимир Путин на вопрос режиссера Оливера Стоуна о покушениях заявил: «У нас знаете, как говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». По его словам, он доверяет своей службе безопасности. Фрагмент интервью показал телеканал CBS.
Во время интервью Оливер Стоун говорит о пяти неизвестных покушениях на Владимира Путина.
Сколько всего планировалось покушений на Владимира Путина, неизвестно. В СМИ перечислялось около десяти случаев, так или иначе связанных с покушением на российского президента. В 2012 году незадолго до третьих выборов Путина на Украине задержали двух человек, которых заподозрили в подготовке покушения на него.
Оливер Стоун сейчас заканчивает снимать фильм про Владимира Путина. Его начнут показывать 12 июня.