Путин против ПМС Президент сказал, что он не женщина и у него не бывает «плохих дней». Что с этим не так?

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин заявил , что он не женщина, поэтому у него «не бывает „плохих дней“». «Это просто в природе вещей. Есть определенные естественные циклы», — объяснил президент. Путин говорил о так называемом предменструальном синдроме (ПМС): считается, что перед месячными чуть ли не у всех женщин случаются сильные перепады настроения и они едва не бросаются на окружающих. «Медуза» объясняет, что не так с высказыванием президента.

1. Предменструальный синдром — не такое частое явление

Предменструальный синдром встречается гораздо реже, чем принято думать, — всего у 3–8% женщин. Часто это состояние сопровождается сменой настроения, но совершенно необязательно вспышками гнева — симптомом ПМС может быть и подавленное настроение, и повышенная тревожность. Бывают и физические симптомы: боль в груди, сильная усталость, вздутие живота, головная боль и отеки. Диагноз ПМС ставят, только если симптомы плохо влияют на повседневную жизнь женщины.

В редких случаях ПМС может принимать тяжелые формы, это бывает только у двух процентов женщин. Такое состояние называется предменструальным дисфорическим расстройством. Оно даже есть в американском Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM-5).

У остальных женщин репродуктивного возраста также могут быть один или больше относительно легких симптомов за несколько дней до начала менструации. Такое случается примерно с 75% женщин. У кого-то симптомов может не быть вовсе.

С симптомами ПМС, если они есть, можно справиться. Например, с помощью комбинированных оральных контрацептивов или антидепрессантов (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина). В более простых случаях помогут тренировки и всевозможные техники релаксации. В целом при здравом отношении к ПМС (то есть лечении, если это требуется, или даже отгулах, предусмотренных в некоторых странах) он не влияет на рабочий процесс или отношения в коллективе так, как об этом шутят.

2. Шутками про «плохие дни» президент поддерживает демонизацию женщин

Несмотря на статистику из пункта 1, многие считают, что женщины в целом гораздо менее надежны, чем мужчины, потому что у них бывают «плохие дни». Причина, с одной стороны, в ошибке наблюдателя: за свою жизнь каждый наверняка сталкивался с проявлениями ПМС, но это не значит, что синдром есть у всех женщин. С другой — причина в гендерных стереотипах, которые принимают форму как шуток, так и вполне серьезных предубеждений. В интернете можно найти и ироничные рекомендации для мужчин «как пережить ПМС жены», и комедийный скетч о капризах во время ПМС, и популярную ответную шутку «Женщина во время ПМС становится агрессивной, хочет секса, еды, внимания и ничего не делать. То есть ведет себя как мужик». Все они так или иначе транслируют мнение, что женщина в ПМС становится «неадекватной» и в такие дни с ней лучше не иметь дела.

В итоге создается впечатление, что все женщины раз в месяц «слетают с катушек» и им не стоит доверять ответственные должности, требующие взвешенных решений (например, управление самолетом или «ядерную кнопку»). А отсюда уже возникает отношение к женщинам как в целом к людям менее работоспособным, зато более неуравновешенным «в силу неоспоримых биологических причин». Высказывания вроде шутки президента России только укрепляют скептическое отношение к женщинам и их способностям, а также поддерживают заблуждение, что ПМС касается всех женщин и это что-то вроде неизбежного и абсолютного зла.

3. У мужчин тоже бывают «плохие дни»

У мужчин после 40–50 лет иногда возникают психологические симптомы, сходные с предменструальным синдромом у женщин и длящиеся дольше: подавленное настроение, раздражительность, потеря интереса к сексу, отсутствие энергии. При этом проявления агрессии и вспышки раздражительности у мужчин любого возраста многими воспринимаются как признаки «мужского характера». Поэтому такое поведение часто не воспринимается как «неадекватное».