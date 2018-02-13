Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в новогоднюю ночь атаковали дроны

РБК
14:21, 13 февраля 2018
Требует подтверждения

Для атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в ночь на 1 января 2018 года использовались беспилотники, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«В атаке участвовали восемь дронов. Все произошло в период примерно с 2:00 до 2:20 по московскому времени», — сказал источник РБК в Минобороны. Факт атаки дронов подтвердили еще два источника, близких к Генштабу и администрации президента.

По словам собеседника РБК в Минобороны, в результате нападения беспилотников погибли два человека, получили повреждения четыре самолета и два вертолета, а также сдетонировал склад с боеприпасами.

Обновление. Минобороны опровергает информацию об атаке беспилотников на базу Хмеймим в новогоднюю ночь, передает «Интерфакс».

«В момент нападения беспилотников системы РЭБ [радиоэлектронной борьбы] не работали, чтобы не мешать полетам авиации», — рассказал источник в Минобороны.

РБК
3 января газета «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщила, что 31 декабря авиабазу Хмеймим обстреляли из минометов, из-за чего пострадали более десяти военнослужащих, были уничтожены семь самолетов, а также произошел взрыв на складе боеприпасов.
Минобороны подтвердило факт минометной атаки, добавив, что в результате погибли двое военнослужащих. Ведомство опровергло информацию, что обстрел уничтожил семь самолетов. Позднее Минобороны объявило об убийстве членов «диверсионной группы боевиков», которые обстреляли авиабазу Хмеймим.
Беспилотники также атаковали несколько российский военных баз в Сирии в ночь на 6 января. По сообщению Минобороны, атаку удалось отбить; в результате никто не пострадал, материального ущерба базам нанесено не было.

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