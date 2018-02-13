Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в новогоднюю ночь атаковали дроны

Для атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в ночь на 1 января 2018 года использовались беспилотники, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«В атаке участвовали восемь дронов. Все произошло в период примерно с 2:00 до 2:20 по московскому времени», — сказал источник РБК в Минобороны. Факт атаки дронов подтвердили еще два источника, близких к Генштабу и администрации президента.

По словам собеседника РБК в Минобороны, в результате нападения беспилотников погибли два человека, получили повреждения четыре самолета и два вертолета, а также сдетонировал склад с боеприпасами.

Обновление. Минобороны опровергает информацию об атаке беспилотников на базу Хмеймим в новогоднюю ночь, передает «Интерфакс».