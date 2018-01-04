На российской авиабазе Хмеймим в Сирии погибли двое военнослужащих
В результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря погибли двое военнослужащих, говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном 4 января.
Базу, используемую российскими военными, говорится в сообщении Минобороны, обстреляла из минометов «мобильная диверсионная группа боевиков».
При этом оборонное ведомство объявило, что информация о потере в результате обстрела базы Хмеймим семи самолетов не соответствует действительности.
«Сообщение „Коммерсанта“ о якобы „фактическом уничтожении“ семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — говорится в заявлении Минобороны. Получили ли самолеты какие-либо повреждения в результате обстрела, в сообщении оборонного ведомства не уточняется.
Охрана прилегающей к авиабазе территории, цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны, усилена.
Обновление: Руслан Сапоньков, сотрудничавший в качестве военного корреспондента с изданием «Журналистская правда», опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых, по его словам, изображена авиатехника на базе Хмеймим, пострадавшая в результате обстрела.
Самолеты не пострадали, говорили они. «Коммерсант» вбросил фейк, говорили они.https://t.co/SO4r1meruH pic.twitter.com/yXOxcHEG6C— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) January 4, 2018
«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — говорится в сообщении.