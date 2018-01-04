На российской авиабазе Хмеймим в Сирии погибли двое военнослужащих

ТАСС
07:26, 4 января 2018
Надежный источник

В результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря погибли двое военнослужащих, говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном 4 января.

Базу, используемую российскими военными, говорится в сообщении Минобороны, обстреляла из минометов «мобильная диверсионная группа боевиков».

При этом оборонное ведомство объявило, что информация о потере в результате обстрела базы Хмеймим семи самолетов не соответствует действительности.

 «Сообщение „Коммерсанта“ о якобы „фактическом уничтожении“ семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — говорится в заявлении Минобороны. Получили ли самолеты какие-либо повреждения в результате обстрела, в сообщении оборонного ведомства не уточняется.

Охрана прилегающей к авиабазе территории, цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны, усилена.

Обновление: Руслан Сапоньков, сотрудничавший в качестве военного корреспондента с изданием «Журналистская правда», опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых, по его словам, изображена авиатехника на базе Хмеймим, пострадавшая в результате обстрела.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — говорится в сообщении.

ТАСС
«Коммерсант» 3 января со ссылкой на источники сообщил, что 31 декабря база Хмеймим в Сирии, которую используют российские военные, подверглась обстрелу. По данным издания, в результате обстрела были уничтожены семь самолетов, пострадали более десяти военнослужащих. О погибших военных источники «Коммерсанта» не сообщали.
Также 3 января «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны сообщал о крушении в Сирии российского вертолета, разбившегося 31 декабря. В результате крушения погибли оба пилота вертолета.
Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. С момента начала операции в Сирии погибли, по официальным данным Минобороны, более 40 российских военнослужащих.
В начале декабря 2017 года власти РФ объявили о планах вывода из Сирии значительной части российского контингента. При этом ограниченный российский контингент останется в Сирии на авиабазе Хмеймим и базе ВМФ в Тартусе.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме