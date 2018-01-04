На российской авиабазе Хмеймим в Сирии погибли двое военнослужащих

В результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря погибли двое военнослужащих, говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном 4 января.

Базу, используемую российскими военными, говорится в сообщении Минобороны, обстреляла из минометов «мобильная диверсионная группа боевиков».

При этом оборонное ведомство объявило, что информация о потере в результате обстрела базы Хмеймим семи самолетов не соответствует действительности.

«Сообщение „Коммерсанта“ о якобы „фактическом уничтожении“ семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — говорится в заявлении Минобороны. Получили ли самолеты какие-либо повреждения в результате обстрела, в сообщении оборонного ведомства не уточняется.

Охрана прилегающей к авиабазе территории, цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны, усилена.

Обновление: Руслан Сапоньков, сотрудничавший в качестве военного корреспондента с изданием «Журналистская правда», опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых, по его словам, изображена авиатехника на базе Хмеймим, пострадавшая в результате обстрела.