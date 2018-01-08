Минобороны подтвердило атаку беспилотников на базы РФ в Сирии

Минобороны РФ
15:34, 8 января 2018
Надежный источник

Минобороны РФ подтвердило сообщения о том, что на российские военные базы в Сирии была совершена попытка атаки с помощью беспилотников.

«Системой обеспечения безопасности <…> в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении. В результате никто не пострадал, материального ущерба базам нанесено не было.

Целями атаки, в которой участвовали 13 беспилотников самолетного типа, стали авиационная база Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Ранее об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим сообщила базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights.

В Минобороны заявили, что боевики могли получить использованные при атаке инженерные решения «только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением».

В сообщении подчеркивается, что боевикам, по мнению ведомства, были «переданы» технологии, которые позволят устраивать теракты с применением подобных беспилотников «в любой стране».

31 декабря российская база Хмеймим в Сирии была подверглась обстрелу боевиков. В результате обстрела, как заявили в Минобороны, погибли двое российских военнослужащих. По данным «Коммерсанта», атакой были повреждены семь самолетов, но в Минобороны это отрицают.
Россия ведет военную спецоперацию в Сирии с осени 2015 года. По официальным данным Минобороны, с начала операции погибли более 40 российских военнослужащих. В декабре 2017 года президент Владимир Путин в очередной раз объявил о выводе из Сирии значительной части российских военных.
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