Минобороны подтвердило атаку беспилотников на базы РФ в Сирии

Минобороны РФ подтвердило сообщения о том, что на российские военные базы в Сирии была совершена попытка атаки с помощью беспилотников.

«Системой обеспечения безопасности <…> в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении. В результате никто не пострадал, материального ущерба базам нанесено не было.

Целями атаки, в которой участвовали 13 беспилотников самолетного типа, стали авиационная база Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Ранее об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим сообщила базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights.

В Минобороны заявили, что боевики могли получить использованные при атаке инженерные решения «только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением».

В сообщении подчеркивается, что боевикам, по мнению ведомства, были «переданы» технологии, которые позволят устраивать теракты с применением подобных беспилотников «в любой стране».