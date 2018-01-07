Правозащитники рассказали об отбитой атаке дронов на российскую базу в Сирии

Минобороны России пока не давало никаких комментариев по поводу инцидента.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights, базирующуюся в Лондоне, в субботу, 6 января, авиабазу попытались атаковать и обстрелять с помощью беспилотников сирийские исламисты, однако дроны были быстро уничтожены и нападение отбито. О каком-либо ущербе с российской стороны не сообщается.

В начале января газета «Коммерсант» сообщила о том, что 31 декабря российская авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу боевиков, в результате которого были повреждены семь самолетов.

4 января Минобороны РФ объявило, что в результате атаки погибли двое военнослужащих, однако ведомство опровергло сведения газеты об уничтоженной технике.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что 31 декабря в Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, в результате чего погибли два пилота.

В то же время военный журналист Роман Сапоньков опубликовал фотографии, на которых, по его словам, была изображена пострадавшая авиатехника на базе Хмеймим.

Россия ведет военную спецоперацию в Сирии с конца сентября 2015 года. По официальным данным Минобороны, с начала операции погибли более 40 российских военнослужащих. В декабре 2017 года президент Владимир Путин объявил о выводе значительной части российских военных из Сирии. При этом ограниченный контингент останется на авиабазе Хмеймим и базе ВМФ в Тартусе.