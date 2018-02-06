«Вот уже пожинаем насилие». Глава СК раскритиковал декриминализацию домашних побоев
Глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал декриминализацию побоев в отношении близких лиц, проведенную в России в 2017 году.
«Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — заявил он на коллегии ведомства, призвав «вернуться к этой теме».
По словам Бастрыкина, следственные органы «задушили уличную преступность против детей», однако «маньяки» «переместились в семьи, причем в приемные семьи».
О частых случаях насилия против детей в приемных семьях Следственный комитет заявил 3 февраля. Ведомство призвало пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи.
В 2016 году побои перестали считаться в России уголовным преступлением — кроме побоев в отношении близких родственников, по мотивам ненависти и из хулиганских побуждений. Однако в начале 2017-го побои в семье убрали из УК. В Госдуме это объяснили заботой о крепких семьях и «недоумением» людей из-за более сурового наказания за побои дома по сравнению с улицей.
В России активисты добиваются принятия отдельного закона о профилактике семейно-бытового насилия, однако в Госдуме его рассматривать пока не стали.