«Вот уже пожинаем насилие». Глава СК раскритиковал декриминализацию домашних побоев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал декриминализацию побоев в отношении близких лиц, проведенную в России в 2017 году.

«Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — заявил он на коллегии ведомства, призвав «вернуться к этой теме».

По словам Бастрыкина, следственные органы «задушили уличную преступность против детей», однако «маньяки» «переместились в семьи, причем в приемные семьи».