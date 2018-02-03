СК призвал пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи из-за насилия со стороны опекунов

Следственный комитет России
10:44, 3 февраля 2018
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В Следственном комитете считают необходимыми «совершенствование и переработку» действующего порядка передачи детей в приемные семьи и контроля над ними из-за случаев насилия со стороны опекунов. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Заявление было сделано в связи с расследованием покушения на убийство трехлетнего ребенка в Подмосковье, в котором подозреваются его опекуны.

2 февраля пара вызвала скорую помощь, сообщив о приступе у ребенка. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, отравление психотропными веществами и кому.

«Пострадавший малыш сейчас остается в крайне тяжелом состоянии. <…> За его жизнь борются одни из лучших специалистов отечественной медицины», — заявили в СК.

В связи с тем, что это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка.

Следственный комитет России

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