СК призвал пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи из-за насилия со стороны опекунов

В Следственном комитете считают необходимыми «совершенствование и переработку» действующего порядка передачи детей в приемные семьи и контроля над ними из-за случаев насилия со стороны опекунов. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Заявление было сделано в связи с расследованием покушения на убийство трехлетнего ребенка в Подмосковье, в котором подозреваются его опекуны.

2 февраля пара вызвала скорую помощь, сообщив о приступе у ребенка. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, отравление психотропными веществами и кому.

«Пострадавший малыш сейчас остается в крайне тяжелом состоянии. <…> За его жизнь борются одни из лучших специалистов отечественной медицины», — заявили в СК.