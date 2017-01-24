Володин связал декриминализацию побоев с «созданием крепких семей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что декриминализация побоев в отношении близких лиц связана с «созданием крепких семей».

«Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом, что государство создает условия для создания крепких семей», — заявил Володин, говоря о законопроекте о выводе побоев родственников из-под уголовной ответственности.

Соответствующий законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, сообщил Володин, был подготовлен с учетом социологических опросов. Данные этих опросов, по его словам, показывают, что более половины респондентов поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.

Вместе с тем, подчеркнул Володин, должны быть меры защиты от семейного насилия. «Здесь необходим диалог. Этот диалог проведен», — заявил он.