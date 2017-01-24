Володин связал декриминализацию побоев с «созданием крепких семей»

Интерфакс
10:58, 24 января 2017
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что декриминализация побоев в отношении близких лиц связана с «созданием крепких семей».

«Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом, что государство создает условия для создания крепких семей», — заявил Володин, говоря о законопроекте о выводе побоев родственников из-под уголовной ответственности.

Соответствующий законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, сообщил Володин, был подготовлен с учетом социологических опросов. Данные этих опросов, по его словам, показывают, что более половины респондентов поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.

Вместе с тем, подчеркнул Володин, должны быть меры защиты от семейного насилия. «Здесь необходим диалог. Этот диалог проведен», — заявил он.

По действующим российским законам, за побои, кроме побоев близких лиц, предусмотрена административная ответственность, если такое правонарушение совершается впервые. Побои близких лиц считаются уголовным преступлением.
На рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, переводящий побои в отношении близких родственников в разряд административных правонарушений. Документ был принят в первом чтении 11 января, 25 января Госдума рассмотрит его во втором чтении.

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