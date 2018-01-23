Netflix потерял 39 миллионов долларов из-за разрыва контракта с Кевином Спейси

Отказ от сотрудничества с актером Кевином Спейси, которого подозревают в сексуальных домогательствах, обошелся стриминговому сервису Netflix в 39 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников телеканала, убытки связаны с решением ограничить сериал «Карточный домик», шестью сезонами, а также об отказе от показа фильма «Гор», в котором Спейси сыграл главную роль.

Официально Netflix в отчетности за четвертый квартал сообщила о «непредвиденных расходах» в размере 39 миллионов долларов, не став уточнять никаких подробностей.

В целом четвертый квартал, следует из отчетности Netflix, стал лучшим в истории стримингового сервиса. Капитализация компании впервые превысила 100 миллиардов долларов, за квартал Netflix привлек 8,3 миллиона новых подписчиков.