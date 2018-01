Марк Уолберг пожертвует гонорар за пересъемки «Всех денег мира» фонду помощи жертвам домогательств. Ему заплатили в 1500 раз больше, чем Мишель Уильямс

Актер Марк Уолберг, сыгравший главную роль в картине «Все деньги мира», пообещал перечислить в общей сложности 2 миллиона долларов фонду помощи жертвам сексуального насилия Timeʼs Up. Лично Уолберг передаст фонду 1,5 миллиона, то есть всю сумму, которую он получил за пересъемку «Всех денег мира», еще 500 тысяч добавит его агентство William Morris Endeavor.

Фильм «Все деньги мира» Ридли Скотта рассказывает о похищении внука предпринимателя Жана Пола Гетти. Кевин Спейси сыграл в фильме роль Гетти, но после того, как стало известно о случаях сексуальных домогательств со стороны актера, его роль вырезали. Картину пришлось частично переснять.

В Голливуде неоднократно поднимался вопрос о неравных зарплатах актеров и актрис. К примеру, наиболее высокооплачиваемая актриса 2016 года Эмма Стоун заработала за год только около 26 миллионов долларов, а самый успешный современный актер Марк Уолберг — около 70 миллионов.

В октябре 2017 года New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах в Голливуде, главным героем которых стал продюсер Харви Вайнштейн. Он потерял работу, в его отношении ведутся расследования в США и Великобритании. Расследования спровоцировали общественную дискуссию о сексуальном насилии в Голливуде, после чего многие актеры и актрисы начали рассказывать о перенесенных ими домогательствах. В частности, в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним, обвинили и Кевина Спейси.