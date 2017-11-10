Прокатчик решил не выпускать новый фильм Луи Си Кея

Компания Orchard заявила, что не будет выпускать фильм Луи Си Кея «Я люблю тебя, папочка». Решение было принято после того, как газета The New York Times опубликовала рассказы нескольких женщин о том, что Луи Си Кей мастурбировал при них.

Начало ограниченного проката картины было запланировано на 17 ноября. На 9 ноября была назначена премьера, но Orchard отменила ее после публикации The New York Times.

Как пишет Deadline, около двух недель назад, услышав о возможных обвинениях в адрес актера, от участия в рекламной кампании отказалась актриса Хлоя Морец, сыгравшая дочь персонажа Луи Си Кея.