Прокатчик решил не выпускать новый фильм Луи Си Кея
Компания Orchard заявила, что не будет выпускать фильм Луи Си Кея «Я люблю тебя, папочка». Решение было принято после того, как газета The New York Times опубликовала рассказы нескольких женщин о том, что Луи Си Кей мастурбировал при них.
Начало ограниченного проката картины было запланировано на 17 ноября. На 9 ноября была назначена премьера, но Orchard отменила ее после публикации The New York Times.
Как пишет Deadline, около двух недель назад, услышав о возможных обвинениях в адрес актера, от участия в рекламной кампании отказалась актриса Хлоя Морец, сыгравшая дочь персонажа Луи Си Кея.
Луи Си Кей — один из самых известных стендап-комиков в мире. В его скетчах часто идет речь о сексе и мастурбации. Слухи о том, что он без спроса мастурбирует на людях, появлялись и раньше. В публикации The New York Times, вышедшей через несколько недель после разоблачительных статей о продюсере Харви Вайнштейне, несколько американских комик-актрис рассказали о поведении комика открыто.
После выхода статьи от сотрудничества с Луи Си Кеем отказался телеканал HBO.