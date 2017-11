Канал HBO отказался от сотрудничества с комиком Луи Си Кеем, которого заподозрили в домогательствах

Кабельный телеканал HBO отказался от сотрудничества с комиком Луи Си Кеем, которого пять женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

В частности, говорится в заявлении телеканала, Луи Си Кей не будет, как ранее планировалось, принимать участие в благотворительной передаче «Night of Too Many Stars» в помощь людям с аутизмом, которая выйдет в эфир 18 ноября.

Кроме того, из каталога HBO убраны все программы Луи Си Кея, доступ к которым ранее могли получить пользователи услуги «видео по запросу».

Телеканал FX, в свою очередь, пока не убрал программы Луи Си Кея из своего эфира, но выпустил заявление, в котором «выразил озабоченность выдвинутыми в адрес комика обвинениями».

На 17 ноября намечена премьера фильма «Я люблю тебя, папочка!», в котором Луи Си Кей выступил в роли режиссера, сценариста и актера. Премьера не отменена, но дистрибутор фильма — компания Orchard — сообщила, что «тщательно обдумывает» возможность выпуска ленты в сложившейся ситуации.