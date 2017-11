Американские комик-актрисы рассказали, как Луи Си Кей мастурбировал в их присутствии

Газета The New York Times опубликовала свидетельства нескольких женщин о том, как один из самых известных американских стендап-комиков Луи Си Кей мастурбировал в их присутствии.

Стендап-комики и актрисы Дана Мин Гудман и Джулия Волов рассказали, что в 2002 году во время фестиваля в Колорадо Луи Си Кей позвал их в свой номер отеля отпраздновать их выступление. Когда они зашли в комнату, он спросил их, может ли достать пенис, после чего разделся и начал мастурбировать.

По их воспоминаниям, они были потрясены и «парализованы»; когда он эякулировал, они ушли. Они рассказали о случившемся нескольким людям на фестивале, рассчитывая пристыдить Луи Си Кея, однако их слова, как рассказывают актрисы, вызывали у людей отвращение. Позже их менеджеры заявили им, что менеджер Луи Си Кея Дейв Бэки хочет, чтобы они перестали говорить об инциденте.

Актриса и стендап-комик Эбби Шакнер рассказала, в свою очередь, что Луи Си Кей в 2003 году мастурбировал во время телефонного разговора с ней. Через несколько лет он написал ей в фейсбуке сообщение с извинениями, в котором сказал, что тот период его жизни был «плохим».

Актриса Ребекка Корри рассказала The New York Times, что в 2006 году Луи Си Кей на съемках телешоу подошел к ней и предложил пойти в ее гримерную, чтобы он мог помастурбировать перед ней. По ее словам, она отказалась, напомнив ему, что он женат и у него есть дочь.

В 2015 году он прислал ей письмо с извинениями и позже позвонил, однако, как рассказывает Корри, комик не помнил инцидент и извинялся за что-то другое. Когда она напомнила ему, что случилось на самом деле, он признал это и сказал, что «в то время неправильно считывал поведение людей». Из этого следует, отмечает Корри, что она, по мнению Луи Си Кея, каким-то образом спровоцировала его поведение.

Еще одна женщина на условиях анонимности рассказала, как в конце 1990-х Луи Си Кей, с которым она работала на «Шоу Криса Рока», просил ее смотреть, как он мастурбирует.

The New York Times не удалось получить комментарии Луи Си Кея в связи с этими инцидентами. Представитель комика заявил, что он не будет отвечать ни на какие вопросы.

На 9 ноября была запланирована премьера фильма Луи Си Кея «Я люблю тебя, папочка», в котором, как пишет The New York Times, один из персонажей постоянно изображает мастурбацию в присутствии других людей. Премьеру после публикации The New York Times отменили. Комик также отказался от участия в шоу Стивена Кольбера.