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Netflix уволил актера Дэнни Мастерсона, обвиненного в изнасилованиях. Одна из жертв упрекала сервис в бездействии

Deadline
14:18, 5 декабря 2017
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Стриминговый сервис Netflix объявил, что актер Дэнни Мастерсон, обвиненный в изнасилованиях, больше не будет сниматься в сериале «Ранчо», где он играл одну из главных ролей.

«В результате обсуждений Netflix и продюсеры убрали Дэнни Мастерсона из „Ранчо“. Вчера был его последний день на программе, в 2018 году съемки будут продолжены без него», — заявил представитель Netflix.

Речь идет о съемках третьего сезона сериала «Ранчо». Как пишет Deadline, Мастерсон успел сняться в большей части первой половины сезона. Актер также появится во второй половине второго сезона, которая выйдет 15 декабря.

Ранее с критикой компании Netflix, не прекращавшей сотрудничество с актером, выступила актриса Карнелл Бикслер — одна из женщин, обвинившая Мастерсона в изнасиловании. «Действия Netflix — продолжение того, как вела себя церковь саентологии, когда я сообщила им об изнасиловании. Того, как вел себя Дэнни Мастерсон, когда я умоляла его об извинении, об объяснении. Мне дали понять, что я не важна», — говорила она.

Актера Дэнни Мастерсона обвиняют в четырех изнасилованиях, совершенных в 2000-е годы. Полиция Лос-Анджелесе ведет расследование с конца 2016 года, при том что впервые заявление против актера было подано в 2004 году.
Мастерсон, как и некоторые выступившие против него женщины, является членом церкви саентологов. Высказывалась точки зрения, что попытками скрыть преступления и затормозить расследования могли влиятельные саентологи.
Известно имя только одной из женщин, обвинивших Мастерсона в изнасиловании — это актриса Карнелл Бикслер. Она назвала свое имя в середине ноября.
Ранее компания Netflix прекратила сотрудничество с актером Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах и насильственных действиях. Спейси снимался в одном из главных сериалов сервиса, «Карточном домике».

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