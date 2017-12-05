Netflix уволил актера Дэнни Мастерсона, обвиненного в изнасилованиях. Одна из жертв упрекала сервис в бездействии

Стриминговый сервис Netflix объявил, что актер Дэнни Мастерсон, обвиненный в изнасилованиях, больше не будет сниматься в сериале «Ранчо», где он играл одну из главных ролей.

«В результате обсуждений Netflix и продюсеры убрали Дэнни Мастерсона из „Ранчо“. Вчера был его последний день на программе, в 2018 году съемки будут продолжены без него», — заявил представитель Netflix.

Речь идет о съемках третьего сезона сериала «Ранчо». Как пишет Deadline, Мастерсон успел сняться в большей части первой половины сезона. Актер также появится во второй половине второго сезона, которая выйдет 15 декабря.

Ранее с критикой компании Netflix, не прекращавшей сотрудничество с актером, выступила актриса Карнелл Бикслер — одна из женщин, обвинившая Мастерсона в изнасиловании. «Действия Netflix — продолжение того, как вела себя церковь саентологии, когда я сообщила им об изнасиловании. Того, как вел себя Дэнни Мастерсон, когда я умоляла его об извинении, об объяснении. Мне дали понять, что я не важна», — говорила она.