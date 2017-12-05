Netflix договорился о возобновлении съемок «Карточного домика»

Стриминговый сервис Netflix договорился о возобновлении съемок шестого, заключительного сезона сериала «Карточный домик». Съемки, сообщил Variety директор Netflix по контенту Тед Сарандос, возобновятся в начале 2018 года.

Сарандос также рассказал, что в заключительном сезоне «Карточного домика» будет восемь серий. Каждый из предыдущих пяти сезонов состоял из 13 серий.

Главной героиней финального сезона станет Клэр Андервуд, роль которой играет Робин Райт. Кевина Спейси, исполнявшего роль супруга Клэр Фрэнка Андервуда, в шестом сезоне не будет, сообщил Сарандос, не став раскрывать другие подробности.

Ранее сообщалось, что после того, как съемки «Карточного домика» были приостановлены из-за обвинений Спейси в домогательствах, сценарий сериала переделывается таким образом, чтобы в нем не было Фрэнка Андервуда. В частности, писали американские СМИ, рассматривается возможность того, что Фрэнк Андервуд погибнет.