Ким Чен Ын предложил прислать сборную КНДР на Олимпиаду. Сеул согласился на срочные переговоры

Reuters
07:19, 2 января 2018
Надежный источник

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем телевизионном обращении объявил, что готов «снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку». Он также заявил, что рассматривает возможность участия КНДР в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в феврале.

При этом Ким Чен Ын назвал свою страну «миролюбивой и ответственной ядерной державой».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ответ призвал немедленно начать переговоры об участии северокорейской сборной в Играх. Первая встреча пройдет 9 января в приграничной деревне Пханмунджом.

«Восстановление отношений между Северной и Южной Кореей не может рассматриваться отдельно от решения вопроса северокорейской ядерной программы», — добавил Мун Чжэ Ин.

Северокорейские спортсмены в последний раз участвовали в зимней Олимпиаде в 2010 году в Ванкувере. На летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро КНДР завоевала два золота, три серебра и две бронзы.
В 2017 году Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, в том числе таких, которые могут достичь территории США. КНДР также провела очередное испытание ядерной бомбы, объявив, что это была водородная бомба.
На фоне новых испытаний Совет Безопасности ООН принял новые санкции против КНДР, ограничив поставки оборудования и сырья в страну. Экспорт из КНДР практически полностью запрещен.

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