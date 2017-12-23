Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР

Совет безопасности ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи в ответ на ядерные и ракетные испытания.

Резолюция была принята единогласно.

Документ запрещает продавать КНДР «промышленное оборудование, транспортные средства, железо, сталь и другие металлы» и дополнительно ограничивает поставки в эту страну нефтепродуктов и сырой нефти.

Резолюция также практически полностью ограничивает экспорт из КНДР — по словам представителя США в ООН Никки Хейли, теперь запрещены «все оставшиеся категории крупного северокорейского экспорта».