Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР
Совет безопасности ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи в ответ на ядерные и ракетные испытания.
Резолюция была принята единогласно.
Документ запрещает продавать КНДР «промышленное оборудование, транспортные средства, железо, сталь и другие металлы» и дополнительно ограничивает поставки в эту страну нефтепродуктов и сырой нефти.
Резолюция также практически полностью ограничивает экспорт из КНДР — по словам представителя США в ООН Никки Хейли, теперь запрещены «все оставшиеся категории крупного северокорейского экспорта».
В новом документе члены Совета осудили незаконный экспорт угля из Северной Кореи и призвали все государства пресекать такие действия. Они разрешили всем государствам останавливать, обыскивать и задерживать суда, которые следуют из Северной Кореи или в ее порты.