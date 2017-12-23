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Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР

ООН
07:19, 23 декабря 2017
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Совет безопасности ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи в ответ на ядерные и ракетные испытания.

Резолюция была принята единогласно.

Документ запрещает продавать КНДР «промышленное оборудование, транспортные средства, железо, сталь и другие металлы» и дополнительно ограничивает поставки в эту страну нефтепродуктов и сырой нефти.

Резолюция также практически полностью ограничивает экспорт из КНДР — по словам представителя США в ООН Никки Хейли, теперь запрещены «все оставшиеся категории крупного северокорейского экспорта».

В новом документе члены Совета осудили незаконный экспорт угля из Северной Кореи и призвали все государства пресекать такие действия. Они разрешили всем государствам останавливать, обыскивать и задерживать суда, которые следуют из Северной Кореи или в ее порты. 

ООН
В ноябре КНДР произвела очередные испытания баллистической ракеты, после которых объявила об успешном создании ядерных сил. По утверждению Пхеньяна, испытанная ракета «Хвасон-15» может долететь до любой точки на территории США.
Северная Корея находится под международными санкциями из-за ядерных и ракетных испытаний. Последний раз они были ужесточены в сентябре 2017 года.

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