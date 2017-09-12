Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи

Associated Press
05:24, 12 сентября 2017
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Совет безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций в отношении Северной Кореи.

Новые ограничительные меры запрещают любые поставки природного газа в КНДР и ограничивает поставки нефтепродуктов в эту страну. Кроме того, вводится запрет на импорт из Северной Кореи текстильной продукции, а государствам — членам ООН запрещается выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР.

Пакет санкций, отмечает AP, не включает в себя более жесткие меры, рассматриваемые администрацией президента США Дональда Трампа — запрет на поставку в КНДР любых нефтепродуктов, а также визовые ограничения для северокорейского руководства и заморозку его активов в иностранных банках.

«Это самые жесткие ограничительные меры, которые когда-либо накладывалась на Северную Корею», — заявила посол США в ООН Никки Хейли после голосования в Совбезе. При этом она подчеркнула, что санкции подействуют только в том случае, «если все государства будут применять их решительно и в полной мере» (англ.яз.).

Associated Press
Новые санкции в отношении КНДР приняты в ответ на очередное испытание ядерного оружия, проведенное Северной Кореей в начале сентября.
На продукцию текстильной промышленности, по подсчетам южнокорейских властей, приходится четверть всего экспорта КНДР. За год Северная Корея отправляла за рубеж такой продукции более чем на 750 миллионов долларов.
Запрет на выдачу новых разрешений на работу граждан КНДР за рубежом, как ожидается, сократит поступления в бюджет Северной Кореи примерно на 500 миллионов долларов в год. По оценкам США, в настоящий момент за пределами КНДР работают около 93 тысяч северокорейских граждан.

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