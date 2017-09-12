Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи

Совет безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций в отношении Северной Кореи.

Новые ограничительные меры запрещают любые поставки природного газа в КНДР и ограничивает поставки нефтепродуктов в эту страну. Кроме того, вводится запрет на импорт из Северной Кореи текстильной продукции, а государствам — членам ООН запрещается выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР.

Пакет санкций, отмечает AP, не включает в себя более жесткие меры, рассматриваемые администрацией президента США Дональда Трампа — запрет на поставку в КНДР любых нефтепродуктов, а также визовые ограничения для северокорейского руководства и заморозку его активов в иностранных банках.