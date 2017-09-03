Северная Корея провела шестое ядерное испытание. За несколько часов до этого КНДР объявила о создании водородной бомбы

Северная Корея провела шестые ядерные испытания. Как заявили в Южной Корее, об этом свидетельствует зафиксированное землетрясение. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,3. В Южной Корее магнитуду оценили в 5,7.

Геологическая служба США

За несколько часов до землетрясения Северная Корея объявила о создании водородной бомбы, которую можно доставлять при помощи баллистических ракет. КНДР не представила доказательств создания нового оружия за исключением фотографии Ким Чен Ына.

KCNA / Reuters / Scanpix / LETA

В Северной Корее уверяют, что зафиксированное землетрясение — это испытание именно водородной бомбы.