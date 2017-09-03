Южная Корея оценила мощность ядерной бомбы КНДР в 100 килотонн. Это в пять раз мощнее «Толстяка», сброшенного на Нагасаки

Таким образом, этот взрыв был в десять раз мощнее предыдущего в сентябре 2016 года. Тогда его мощность оценивали в 10 килотонн. Также бомба Северной Кореи оказалась в пять раз мощнее бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

Мощность ядерной бомбы, которую 3 сентября взорвали в КНДР, составила 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщил глава комитета по обороне парламента Южной Кореи со ссылкой на донесения военных.

Взрыв в Северной Корее произошел около 6:30 утра 3 сентября. Сначала о нем было известно, только из данных геологов, зафиксировавших землетрясение. Потом КНДР заявила, что испытала водородную бомбу.

Испытания 3 сентября стали шестыми ядерными испытаниями КНДР в истории. Они проводятся с 1950-х годов.

Сейчас отношения КНДР с Западом обострились из-за регулярных испытаний баллистических ракет. Одна из них пролетела над Японией, чего не случалось 20 лет.