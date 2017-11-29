Ким Чен Ын объявил об успешном создании ядерных сил КНДР после запуска ракеты, которая может долететь до США

Reuters
06:46, 29 ноября 2017
Надежный источник

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что запуском баллистической ракеты 28 ноября страна успешно завершила создание ядерных сил. Заявление главы государства процитировали по центральному телевидению.

В сообщении также говорится, что испытанная ракета «Хвасон-15» может достичь любой точки континентальной территории США. Диктор также заметил, что КНДР является «ответственной ядерной державой» и создала стратегическое вооружение только для защиты от «политики шантажа империалистов США».

«Наблюдая успешный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты „Хвасон-15“, Ким Чен Ын с гордостью объявил, что мы, наконец, осуществили исторический замысел по созданию ядерных сил, созданию ракетной державы», — говорится в сообщении корейского телевидения (англ. яз.).

Reuters
Запуск «Хвасон-15» был произведен 28 ноября — впервые за два месяца. Ракета в течение 53 минут набрала высоту около 4,5 тысячи километров и упала в море в 950 километрах от места запуска на территории японской эксклюзивной экономической зоны.

Ракетная программа Северной Кореи

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