Ким Чен Ын объявил об успешном создании ядерных сил КНДР после запуска ракеты, которая может долететь до США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что запуском баллистической ракеты 28 ноября страна успешно завершила создание ядерных сил. Заявление главы государства процитировали по центральному телевидению.

В сообщении также говорится, что испытанная ракета «Хвасон-15» может достичь любой точки континентальной территории США. Диктор также заметил, что КНДР является «ответственной ядерной державой» и создала стратегическое вооружение только для защиты от «политики шантажа империалистов США».