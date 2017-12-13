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Ассоциация театральных критиков назвала Алексея Малобродского человеком года

Ассоциация театральных критиков
20:18, 13 декабря 2017
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Члены Ассоциации театральных критиков (АТК) признали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который находится под арестом по делу «Седьмой студии», человеком года с формулировкой «За честь и достоинство».

«В отличие от остальных фигурантов дела, находящихся под домашним арестом, он вот уже полгода содержится в следственном изоляторе. В поддержку продюсера выступили многие театральные деятели России — все они призывали к изменению меры пресечения для Малобродского, вина которого не доказана», — сказано в заявлении на сайте АТК. 

Само дело «Седьмой студии» организация назвала «антисобытием года». «Ассоциация считает своим долгом отдельно отметить художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, который выпустил в этом году несколько значительных премьер (балет „Нуреев“ в Большом театре, оперы „Чаадский“ в „Геликон-опере“ и „Гензель и Гретель“ в Штутгартской опере, „Маленькие трагедии“ в Гоголь-центре), проявив экстраординарную верность профессии», — заявили члены организации.

Спектаклем года АТК признала «Старик и море» Анатолия Васильева — первая его постановка в России с середины 2000-х годов. «Медуза» писала об этом спектакле.

Алексей Малобродский — один из фигурантов дела «Седьмой студии», которых обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных театральной компании «Седьмая студия» на проект «Платформа». Он единственный находится в СИЗО, а не под домашним арестом. Вот интервью его адвоката «Медузе».
По имеющимся данным, показания на фигурантов дела дала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева; она единственная из всех обвиняемых согласилась признать вину.
Другие фигуранты дела — один из самых известных российских режиссеров Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывшая глава департамента Минкульта Софья Апфельбаум. Они, как и Нина Масляева, находятся под домашним арестом.
Бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова объявлена в розыск. «Медуза» публиковала ее письмо с изложением ее взгляда на дело, а также комментарии ее адвоката.
Ассоциация театральных критиков России была создана в октябре 2015 года на фоне скандала вокруг премии «Золотая маска», экспертный совет которой был сфомирован под давлением Минкульта. Учредителями ассоциации выступили более 110 критиков.

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