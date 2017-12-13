Ассоциация театральных критиков назвала Алексея Малобродского человеком года

Члены Ассоциации театральных критиков (АТК) признали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который находится под арестом по делу «Седьмой студии», человеком года с формулировкой «За честь и достоинство».

«В отличие от остальных фигурантов дела, находящихся под домашним арестом, он вот уже полгода содержится в следственном изоляторе. В поддержку продюсера выступили многие театральные деятели России — все они призывали к изменению меры пресечения для Малобродского, вина которого не доказана», — сказано в заявлении на сайте АТК.

Само дело «Седьмой студии» организация назвала «антисобытием года». «Ассоциация считает своим долгом отдельно отметить художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, который выпустил в этом году несколько значительных премьер (балет „Нуреев“ в Большом театре, оперы „Чаадский“ в „Геликон-опере“ и „Гензель и Гретель“ в Штутгартской опере, „Маленькие трагедии“ в Гоголь-центре), проявив экстраординарную верность профессии», — заявили члены организации.

Спектаклем года АТК признала «Старик и море» Анатолия Васильева — первая его постановка в России с середины 2000-х годов. «Медуза» писала об этом спектакле.