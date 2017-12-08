Исполнитель партии Нуреева: Серебренников из-под домашнего ареста контролировал репетиции балета

Режиссер Кирилл Серебренников, находясь под домашним арестом, «контролировал ход репетиций» балета «Нуреев» в Большом театре. Об этом заявил исполнитель заглавной партии Рудольфа Нуреева Владислав Лантратов.

«Каждый из участников спектакля переживал, мечтал, чтобы спектакль состоялся. Завтра спектакль начнет жить, для нас это огромное счастье. Серебренников контролировал ход репетиций, он не выходил из процесса. Мы знали, что он корректировал репетиции», — сказал Лантратов на предпремьерной пресс-конференции 8 декабря.

При этом второй исполнитель партии Нуреева Игорь Цвирко заявил, что репетиции проходили штатно, но «по линии Кирилла Семеновича [Серебренникова] все было уже сделано».

Ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что следователь не допустил его подзащитного на репетиции балета и до сих пор не ответил на ходатайство о допуске на премьеру 9 декабря.

Условия домашнего ареста Серебренникова запрещают ему пользоваться любыми средствами связи. Общаться с кем-то помимо адвокатов и близких родственников Серебренников может только с разрешения следователя.