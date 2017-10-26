По делу «Седьмой студии» задержали бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум. Главное

26 октября после очередного допроса в Следственном комитете была задержана Софья Апфельбаум — бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры. Апфельбаум отвечала в ведомстве за распределение субсидий, в хищении которых обвиняют фигурантов дела «Седьмой студии» — режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег по проекту Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нину Масляеву и Екатерину Воронову. «Медуза» рассказывает, что известно о роли Апфельбаум в деле «Седьмой студии» и чем она занималась в Минкульте.

Имя бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум с самого начала фигурировало в деле «Седьмой студии». 23 мая 2017 года — в тот же день, когда правоохранители пришли с обысками домой к Кириллу Серебренникову и в «Гоголь-центр», — обыск прошел и в квартире Апфельбаум. «Открытая Россия» тогда сообщала, что проводили его восемь человек, в том числе сотрудники ФСБ. Фамилия Апфельбаум упоминалась в ряде заявлений в поддержку обвиняемых по делу «Седьмой студии»; сама она также подписывала подобные заявления — например, просьбу о смягчении меры пресечения помещенному под стражу бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.

Апфельбаум работала в министерстве культуры восемь лет. Закончив Российскую академию театрального искусства, в 2002 году она вышла на работу в художественно-производственные мастерские Большого театра, а в 2006 году перешла в Минкульт. С 2008 года Апфельбаум работала в департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества, а в июле 2012 года возглавила его. В качестве главы департамента Апфельбаум, в частности, отвечала за распределение субсидий, выделяемых министерством культуры; именно в хищении этих субсидий обвиняют фигурантов дела «Седьмой студии».

Незадолго до ухода из Минкульта Апфельбаум готовила проект реформы системы президентских и правительственных грантов. Ее должны были перевести на конкурсную основу — и давать деньги не организациям, а под конкретные творческие проекты. Апфельбаум, однако, подчеркивала, что существовавшая ранее система была «важнейшим фактором сохранения наших ведущих творческих коллективов», и видела свою задачу в том, чтобы «сохранить действующую систему и предложить путь ее развития». В июне 2014-го министр культуры Владимир Мединский не согласился с проектом департамента Апфельбаум, заявив, что это предложение «поменять шило на мыло», и отправил его на доработку. В октябре 2015 года стало известно, что ведомство отказалось от идеи распределять президентские гранты на конкурсной основе.

В октябре 2014 года Апфельбаум покинула министерство культуры. Поначалу СМИ сообщали о ее увольнении, однако затем ведомство заявило, что Апфельбаум просто перешла на другую работу, став проректором ГИТИСа. Сама Апфельбаум позже говорила РБК, что ей предложили уйти «в один день». В ГИТИСе она к работе так и не приступила — уже в январе 2015 года Апфельбаум стала гендиректором Российского академического молодежного театра. За три недели до того она написала в своем фейсбуке: «Когда меняют годами налаженные схемы, когда собственноручно уничтожают свои же лучшие проекты, перестаешь искать логические связи и остается только верить „ибо абсурдно“».

Уход Апфельбаум из Минкульта вызвал шум в театральном сообществе. Журналист и будущий ректор ГИТИСа Григорий Заславский называл ее «одним из немногих приятных людей в министерстве культуры» и утверждал, что Апфельбаум стала «объектом травли газеты „Культура“» («Медузе» не удалось обнаружить публикаций «Культуры» об Апфельбаум). Театральный критик Павел Руднев характеризовал Апфельбаум как «свободного, честного человека, чьи решения были персонифицированы, ответственны и продиктованы интересами искусства, театра, культуры, а не идеологии и цензуры». Его коллега Жанна Зарецкая, подводя итоги 2014 года в театре, называла уход Апфельбаум «шокирующим». «Во много благодаря ее выбору российский театр снова стал интересен интеллектуальному зрителю и молодежи», — писала Зарецкая. Сменила Апфельбаум на посту директора департамента поддержки театрального искусства и народного творчества Ирина Тарасова, министр культуры Астраханской области, которая, по словам Зарецкой, «до того работала директором центра культуры „Виктория“ предприятия „Астраханьгазпром“».

Подводя итоги деятельности проекта «Платформа» в декабре 2014 года, его создатель Кирилл Серебренников отдельно благодарил Апфельбаум и ее команду: «<…> без их профессиональной поддержки и опеки все было бы намного труднее».

Министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопросы журналистов о деле «Седьмой студии», отдельно упоминал Апфельбаум. «Все [выделение грантов Серебренникову] было при предыдущем руководстве департамента, там была Софья Апфельбаум. Сейчас никаких вопросов у следственных органов к Минкультуры нет», — говорил чиновник «Би-би-си» 23 августа 2017 года.

26 октября 2017 года после допроса в Следственном комитете Апфельбаум задержали. Гендиректор РАМТ уже ходила на допросы в СК по делу «Седьмой студии», однако на сей раз следствие решило предъявить ей обвинение. В пресс-релизе СК сообщается, что Апфельбаум подписывала с «Седьмой студией» соглашения о предоставлении субсидий и «обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий».

По данным «Известий», Апфельбаум подозревают в том, что она поручила своим подчиненным разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона — по его итогам «Седьмая студия» получила бюджетные средства (фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на постановку спектаклей). В частности, утверждает издание, в документацию включили упоминание о проекте «Платформа». Источники The Bell сообщили, что 26 октября в департаменте Минкульта, где работала Апфельбаум, проходят обыски — по данным издания, следователи изымают документы, связанные с делом «Седьмой студии».

Источники ТАСС сообщили агентству, что Апфельбаум свою вину не признает. По словам одного из собеседников издания, бывшая чиновница говорит, что «не могла контролировать расходование средств на этот проект, так как уволилась из Министерства культуры до получения отчета от „Седьмой студии“ по расходованию выделенных бюджетных средств». Источник ТАСС также утверждает, что Апфельбаум на допросах в СК рассказывала, что контроля за средствами, выделенными «Седьмой студии», не было, «так как проекту был дан зеленый свет на уровне руководства страны», а проверки были бы восприняты как попытка помешать распоряжению президента. По данным агентства, Апфельбаум сообщила следствию, что в Минкульте считали проект «Платформа» успешным.

Апфельбаум может стать шестой обвиняемой по делу «Седьмой студии». Также в нем фигурируют Алексей Малобродский, Кирилл Серебренников, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор компании Юрий Итин и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Малобродский находится в СИЗО, Итин, Масляева и Серебренников — под домашним арестом, Воронова объявлена в розыск.

В РАМТ не комментируют информацию о задержании своего гендиректора. Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин сказал РБК, что знает Апфельбаум как «одного из лучших работников министерства культуры». «Вся эта история вызывает у меня очень большую тревогу», — добавил актер и режиссер.