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Руководители российских театров попросили отменить арест бывшего директора «Гоголь-центра»

Гильдия театральных менеджеров
10:47, 26 июня 2017
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На сайте Гильдии театральных менеджеров России опубликовано обращение к руководству Московского городского суда с просьбой отменить решение об аресте бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Обращение подписали члены правления гильдии Анатолий Полянкин (директор «Сатирикона»), Софья Апфельбаум (возглавляет Российской академический молодежный театр), директор саратовского Театра юного зрителя Анатолий Барсуков, директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский и другие.

В обращении говорится, что все его авторы готовы поручиться за Малобродского и считают арест необоснованной мерой. Он, утверждают авторы обращения, никак не будет препятствовать расследованию уголовного дела.

   Мы, члены Правления Гильдии театральных менеджеров России крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы знаем Алексея Аркадьевича Малобродского как опытного организатора театрального дела, талантливого продюсера и хорошего товарища. Считаем, что решение Пресненского районного суда о заключении под стражу А.А. Малобродского является необоснованной мерой, не учитывающей конкретные обстоятельства дела и данные, характеризующие его личность.

Гильдия театральных менеджеров
Алексей Малобродский находится под арестом по делу о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Малобродский причастен к хищению денег, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Следствие также утверждало, что постановка спектакля была сорвана, хотя в действительности он был успешно поставлен и идет до сих пор.
В рамках дела «Седьмой студии» прошли обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в помещениях «Гоголь-центра». Сам Серебренников был допрошен как свидетель.

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