Руководители российских театров попросили отменить арест бывшего директора «Гоголь-центра»

В обращении говорится, что все его авторы готовы поручиться за Малобродского и считают арест необоснованной мерой. Он, утверждают авторы обращения, никак не будет препятствовать расследованию уголовного дела.

На сайте Гильдии театральных менеджеров России опубликовано обращение к руководству Московского городского суда с просьбой отменить решение об аресте бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Мы, члены Правления Гильдии театральных менеджеров России крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы знаем Алексея Аркадьевича Малобродского как опытного организатора театрального дела, талантливого продюсера и хорошего товарища. Считаем, что решение Пресненского районного суда о заключении под стражу А.А. Малобродского является необоснованной мерой, не учитывающей конкретные обстоятельства дела и данные, характеризующие его личность.

Алексей Малобродский находится под арестом по делу о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Малобродский причастен к хищению денег, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Следствие также утверждало, что постановка спектакля была сорвана, хотя в действительности он был успешно поставлен и идет до сих пор.

В рамках дела «Седьмой студии» прошли обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в помещениях «Гоголь-центра». Сам Серебренников был допрошен как свидетель.