«Ошибки и незлонамеренные нарушения неизбежны». «КиноСоюз» выступил в поддержку Серебренникова

Правление общественной организации российских кинематографистов «КиноСоюз» выступило с заявлением в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова и организации «Седьмая студия».

«Мы достаточно хорошо знаем практику производства с использованием государственных денег, — отмечают авторы заявления, поступившего в редакцию „Медузы“. — Мы понимаем степень забюрократизированности отчетности и количество ограничений, накладываемых на работу с государственными грантами».

В условиях «забюрократизированности», указывает «КиноСоюз», «ошибки и незлонамеренные нарушения практически неизбежны». Эти ошибки и нарушения могут стать предметом расследования, говорится в заявлении, но они «никак не могут являться синонимом воровства, как это сейчас представляется многими СМИ».

В «КиноСоюзе» также отметили, что заявление СК о том, что из 215 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» в 2011–2014 годах, 200 миллионов рублей были украдены, не может соответствовать действительности.

«Получается что трехлетняя деятельность „Седьмой студии“ проводилась на оставшиеся примерно 15 миллионов рублей. А это невозможно и категорически не соответствует количеству и качеству сделанного за это время „Седьмой студией“», — подчеркивают авторы заявления.

В 2011–2014 годах, указывают они, «Седьмая студия», в числе прочего, выпустила 13 театральных и 5 танцевальных спектаклей. Два из этих спектаклей были удостоены главного театрального приза России — «Золотой маски».

«КиноСоюз» выражает свою поддержку и солидарность Кириллу Серебренникову, Юрию Итину, Нине Масляевой, Софье Апфельбаум и «всем остальным коллегам, попавшим под расследование».

«Мы не можем и не пытаемся заменить собой суд, но мы уверены, что спокойное расследование дела, без применения неоправданной жестокости будет служить справедливости и объединению российского общества», говорится в заявлении.