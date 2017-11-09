Суд арестовал квартиру и банковские счета Серебренникова. Теперь ему грозит выселение? На что в таких случаях живут?

1 . Что случилось?

2 . Как можно арестовывать что-то до приговора?

3 . У кого могут арестовать имущество?

4 . И что, можно арестовать любое имущество?

5 . Получается, квартиру и машину могут отобрать и ими нельзя будет пользоваться?

6 . Что будет, если продать или спрятать арестованное имущество?

7 . А что с деньгами? Оставят только МРОТ?