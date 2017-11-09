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Суд арестовал квартиру и банковские счета Серебренникова. Теперь ему грозит выселение? На что в таких случаях живут?

8 карточек
14:39, 9 ноября 2017
1.Что случилось?
2.Как можно арестовывать что-то до приговора?
3.У кого могут арестовать имущество?
4.И что, можно арестовать любое имущество?
5.Получается, квартиру и машину могут отобрать и ими нельзя будет пользоваться?
6.Что будет, если продать или спрятать арестованное имущество?
7.А что с деньгами? Оставят только МРОТ?
8.Как снять арест?

1

Что случилось?

Суд арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова в рамках дела против «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств. Арест наложили на квартиру, машину и банковские счета драматурга. В связи с этим мы решили рассказать, как устроен судебный арест имущества и денег подозреваемых в каких-то преступлениях.

2

Как можно арестовывать что-то до приговора?

Это стандартная практика. Смысл ограничений в том, что подозреваемый или его сообщники могут еще до окончания следствия и суда каким-то образом избавиться от своего имущества. Например, оформить его на других людей. И тогда, если человека признают виновным, он заявит, что у него нет средств для возмещения ущерба или выплаты штрафа. Хотя средства эти на момент возбуждения дела, очевидно, были.

В частности, в деле «Седьмой студии» следствие заявляет, что государству был причинен ущерб в размере 68 миллионов рублей. Если приговор будет обвинительным, эту сумму взыщут с Серебренникова и остальных фигурантов.

3

У кого могут арестовать имущество?

По уголовному делу (как в случае Серебренникова) — у любого, кто, по версии следствия, несет материальную ответственность за деятельность подозреваемого или получил имущество в результате предполагаемого преступления.

Но арест имущества не менее распространен в гражданском и арбитражном производстве. Его могут применять как в делах о невыплаченных кредитах и алиментах, так и в ходе спора хозяйствующих субъектов — например, по иску «Роснефти» суд на время разбирательства арестовал акции МТС, которые были у «Башнефти».

4

И что, можно арестовать любое имущество?

Нет. В Гражданском процессуальном кодексе есть перечень того, что нельзя взыскать с должника — он же используется и в уголовном производстве. Арестовывать запрещено:

  • единственное жилье (за исключением ипотечного — его можно) и землю под ним,
  • одежду, обувь, личные вещи, мебель и бытовые приборы (за исключением драгоценностей и предметов роскоши),
  • орудия труда (не дороже 100 МРОТ — 780 тысяч рублей в 2017 году),
  • подсобное хозяйство, семена, дрова, продукты,
  • деньги (должны оставить не меньше прожиточного минимума),
  • автомобили инвалидов,
  • призы и награды.

5

Получается, квартиру и машину могут отобрать и ими нельзя будет пользоваться?

Да, но обычно суды так не поступают, хотя в Уголовно-процессуальном кодексе написано, что имущество изымается и передается на ответственное хранение. На деле, как правило, «хранить» его до приговора будет сам подсудимый. То есть можно продолжать жить в квартире и (если не назначен домашний арест) ездить на машине, но продать или подарить их не получится.

6

Что будет, если продать или спрятать арестованное имущество?

За это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием от штрафа (до 80 тысяч рублей) до лишения свободы на срок до двух лет. Судимость грозит даже за продажу дешевой микроволновки, если она была описана приставами.

7

А что с деньгами? Оставят только МРОТ?

Нет. Суд определяет конкретную сумму, на которую наложен арест, и банки обязаны блокировать любые операции только в пределах этой суммы (в случае Серебренникова — в общей сложности более 4 миллионов рублей). Блокируются только средства на тех счетах, которые перечислены в решении суда. На зарплату, пособия или любые другие переводы, которые после этого будут поступать на те же самые счета, арест не распространяется.

8

Как снять арест?

По решению суда. Как и с обычным арестом, судья определяет срок, в течение которого будут действовать ограничения. После истечения этого срока следователь должен обосновать его продление. Окончательно арест снимается после приговора, когда в нем больше нет необходимости.

Михаил Зеленский

Михаил Зеленский

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