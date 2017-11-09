Суд арестовал квартиру и банковские счета Серебренникова. Теперь ему грозит выселение? На что в таких случаях живут?
1
Что случилось?
Суд арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова в рамках дела против «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств. Арест наложили на квартиру, машину и банковские счета драматурга. В связи с этим мы решили рассказать, как устроен судебный арест имущества и денег подозреваемых в каких-то преступлениях.
2
Как можно арестовывать что-то до приговора?
Это стандартная практика. Смысл ограничений в том, что подозреваемый или его сообщники могут еще до окончания следствия и суда каким-то образом избавиться от своего имущества. Например, оформить его на других людей. И тогда, если человека признают виновным, он заявит, что у него нет средств для возмещения ущерба или выплаты штрафа. Хотя средства эти на момент возбуждения дела, очевидно, были.
В частности, в деле «Седьмой студии» следствие заявляет, что государству был причинен ущерб в размере 68 миллионов рублей. Если приговор будет обвинительным, эту сумму взыщут с Серебренникова и остальных фигурантов.
3
У кого могут арестовать имущество?
По уголовному делу (как в случае Серебренникова) — у любого, кто, по версии следствия, несет материальную ответственность за деятельность подозреваемого или получил имущество в результате предполагаемого преступления.
Но арест имущества не менее распространен в гражданском и арбитражном производстве. Его могут применять как в делах о невыплаченных кредитах и алиментах, так и в ходе спора хозяйствующих субъектов — например, по иску «Роснефти» суд на время разбирательства арестовал акции МТС, которые были у «Башнефти».
4
И что, можно арестовать любое имущество?
Нет. В Гражданском процессуальном кодексе есть перечень того, что нельзя взыскать с должника — он же используется и в уголовном производстве. Арестовывать запрещено:
- единственное жилье (за исключением ипотечного — его можно) и землю под ним,
- одежду, обувь, личные вещи, мебель и бытовые приборы (за исключением драгоценностей и предметов роскоши),
- орудия труда (не дороже 100 МРОТ — 780 тысяч рублей в 2017 году),
- подсобное хозяйство, семена, дрова, продукты,
- деньги (должны оставить не меньше прожиточного минимума),
- автомобили инвалидов,
- призы и награды.
5
Получается, квартиру и машину могут отобрать и ими нельзя будет пользоваться?
Да, но обычно суды так не поступают, хотя в Уголовно-процессуальном кодексе написано, что имущество изымается и передается на ответственное хранение. На деле, как правило, «хранить» его до приговора будет сам подсудимый. То есть можно продолжать жить в квартире и (если не назначен домашний арест) ездить на машине, но продать или подарить их не получится.
6
Что будет, если продать или спрятать арестованное имущество?
За это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием от штрафа (до 80 тысяч рублей) до лишения свободы на срок до двух лет. Судимость грозит даже за продажу дешевой микроволновки, если она была описана приставами.
7
А что с деньгами? Оставят только МРОТ?
Нет. Суд определяет конкретную сумму, на которую наложен арест, и банки обязаны блокировать любые операции только в пределах этой суммы (в случае Серебренникова — в общей сложности более 4 миллионов рублей). Блокируются только средства на тех счетах, которые перечислены в решении суда. На зарплату, пособия или любые другие переводы, которые после этого будут поступать на те же самые счета, арест не распространяется.
8
Как снять арест?
По решению суда. Как и с обычным арестом, судья определяет срок, в течение которого будут действовать ограничения. После истечения этого срока следователь должен обосновать его продление. Окончательно арест снимается после приговора, когда в нем больше нет необходимости.