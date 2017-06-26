Суд по иску «Роснефти» арестовал акции МТС, принадлежащие АФК «Система»

Суд по иску «Роснефти» арестовал около 32 процентов акций мобильного оператора МТС, которые принадлежат АФК «Система». В материнской компании МТС назвали это давлением на нее. Всего АФК принадлежит почти половина акций МТС. Другая половина торгуется на бирже.

Помимо акций МТС арест наложен на другие «дочки» АФК «Система»: сети клиник «Медси» и поставщика электроэнергии «БЭСК».