Суд по иску «Роснефти» арестовал акции МТС, принадлежащие АФК «Система»
Суд по иску «Роснефти» арестовал около 32 процентов акций мобильного оператора МТС, которые принадлежат АФК «Система». В материнской компании МТС назвали это давлением на нее. Всего АФК принадлежит почти половина акций МТС. Другая половина торгуется на бирже.
Помимо акций МТС арест наложен на другие «дочки» АФК «Система»: сети клиник «Медси» и поставщика электроэнергии «БЭСК».
Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава.
«Роснефть» требует с АФК «Системы» около 170 миллиардов рублей. В такую сумму государственная компания оценивает ущерб того, как «Система» управляла «Башнефтью» до того, как та перешла под контроль «Роснефти». «Система» отказывается выплачивать 170 миллиардов рублей.
Половина «Башнефти» принадлежала «Системе» до тех пор, пока ее главу Владимира Евтушенкова в 2014 году не отправили под домашний арест. После этого «Система» отказалась от своих акций, они перешли под контроль государства и в итоге «Роснефти». Евтушенкова освободили.