Суд арестовал имущество Кирилла Серебренникова

«Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого Итина, а именно: на денежные средства свыше 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также на золотые изделия», — добавила пресс-секретарь.

Решение об аресте имущества, сообщила она, было вынесено судом 11 октября. На счетах Серебренникова, по словам пресс-секретаря суда, были арестованы 360 тысяч рублей (ТАСС сообщает о 36 тысячах рублей), более 60 тысяч евро и более 4 тысяч долларов.

Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру, автомобиль и банковские счета режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом объявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных Минкультуры театральной компании «Седьмая студия» на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа». С 23 августа он находится под домашним арестом.

Обвинения по делу «Седьмой студии» также предъявлены бывшему гендиректору этой компании Юрию Итину, бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой и директору РАМТ Софье Апфельбаум.

Малобродский заключен под стражу, Серебренников, Итин, Апфельбаум и Масляева находятся под домашним арестом, Воронова объявлена в розыск.

Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину отрицают. Масляева, как сообщалось, дала показания против других фигурантов дела. Вскоре после этого ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.