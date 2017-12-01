Журналистов всех американских СМИ перестанут пускать в Госдуму

Госдума рассмотрит постановление о запрете журналистам всех американских СМИ посещать нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Глава комитета также рассказала, что депутаты будут рекомендовать ввести аналогичный запрет на региональном уровне: журналисты всех американских СМИ не смогут посещать региональные законодательные собрания.

Голосование по постановлению запланировали на 6 декабря.

Запрет будет введен в ответ на решение Конгресса США, который отозвал аккредитацию телеканала RT (Russia Today). Никаких мер против других российских СМИ конгрессмены не принимали.

На сайте российского МИДа указан 21 корреспондент американских СМИ, аккредитованный министерством.