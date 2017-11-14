Закон об иностранных агентах в СМИ. Как он будет работать? Что в нем странного?

Государственная дума подготовила поправки в закон «О средствах массовой информации», которые позволят признавать отдельные СМИ иностранными агентами. Документ обещают принять за один день, в среду, 15 ноября, — чтобы как можно быстрее ответить на решение Минюста США присвоить статус иностранного агента государственному телеканалу RT. «Медуза» попыталась понять, как будет работать новый российский закон — и что в нем странного.

Как должен работать законопроект

Минюсту России дадут право признавать СМИ иностранными агентами. Для этого медиа должно соответствовать одновременно двум условиям:

Находиться за рубежом (в форме юрлица или «иной структуры»), Получать деньги (имущество) от иностранцев.

После получения статуса иностранного агента такое СМИ, если оно хочет продолжать работать в России, должно каждый квартал представлять отчет в Минюст о своей деятельности, а также о получении и расходовании денег. Все публикации, в том числе в интернете, должны сопровождаться пометкой, что их выпустило СМИ — иностранный агент. Формат маркировки, по словам депутатов, определит Минюст.

Поправки будут принимать одновременно со вторым чтением . Госдума планирует принять их за один день — 15 ноября, а потом сразу отправить в Совет Федерации. Ближайшее заседание СФ после этого запланировано на 22 ноября. Затем закон должен будет подписать президент.

Что непонятно из текста поправок

Кого можно признать СМИ — иностранным агентом?

Депутаты решили, что «иностранным средством массовой информации» можно признать «иностранную структуру», которая распространяет «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Эти критерии настолько общие, что записать в иностранные агенты можно СМИ любого уровня из любой страны.

Более того, даже российский канал RT имеет зарубежные фирмы, через которые работает за пределами территории России. Эти структуры так или иначе получают финансирование в том числе от рекламы на американском ютьюбе — значит, RT отвечает условиям, описанным в новом законе. Логично предположить, что Минюст должен будет выработать какие-то дополнительные принципы, по которым он будет выбирать СМИ для усиленного контроля, — но они пока никак не сформулированы.

Под определение из нового законопроекта подходят не только СМИ, но и любой сайт или аккаунт в социальных сетях. Например, у основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального есть блог, в том числе на американском ютьюбе. Оппозиционер собирает пожертвования на свою деятельность, а значит, вполне вероятно, получает средства от «иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц». Можно ли по новому закону признать ютьюб-канал Навального одновременно СМИ и иностранным агентом?

Почему в поправках нет «политических» критериев, если они являются ответом на признание RT иностранным агентом в США?

Российский законопроект позиционируется как «зеркальный» ответ на американский закон об иностранных агентах, по которому был вынужден зарегистрироваться телеканал RT. Но главный пункт американского закона — политическая деятельность. То есть Вашингтону важно следить именно за теми, кто занимается политической пропагандой на иностранные деньги.

Государственная дума предложила вообще не изучать содержание публикаций иностранных СМИ: то есть они могут быть, например, спортивными или культурными — Минюст РФ собирается объявлять СМИ иностранными агентами только по факту зарубежного финансирования.

Как Минюст будет проверять отчеты иностранцев?

В США закон об иностранных агентах распространяется только на организации, зарегистрированные в Америке. Там Минюст проверяет работу компаний, которые уже находятся в его юрисдикции, просто работают на иностранные деньги.

Российское ведомство должно будет непонятным образом контролировать иностранные СМИ, которые разбросаны по всему миру. Даже для признания их иностранными агентами надо будет сначала как-то выяснить, что они получают деньги из иностранных (а не российских) источников. В какие сроки, на какие деньги, а главное — каким образом это будет происходить, в Госдуме не объяснили.

Чем иностранные агенты будут отличаться от СМИ, зарегистрированных при российском министерстве иностранных дел?

Средства массовой информации в России — особый вид организаций с правами и обязанностями, описанными в отдельном законе. Иностранные СМИ обычно работают в РФ после получения в министерстве иностранных дел (хотя не обязательно таким образом). Новый закон создает принципиально другую процедуру появления «иностранных средств массовой информации» в российском правовом поле — через зачисление изданий Минюстом в список иностранных агентов. Никаких дополнительных прав при этом у агентов, очевидно, не появится.

Одновременно с появлением новых поправок в Совете Федерации предложили обязать всех иностранных агентов работать в России только через посредников. В то же время иностранным агентом по новому закону можно признать практически любое иностранное СМИ. Означает ли это, что в скором времени зарубежные корреспонденты не смогут работать в России без российских «кураторов»?

Как будут наказывать за несоблюдение закона?

Если после решения Минюста зарубежное медиа не зарегистрируется как иностранный агент, «такое СМИ перестает работать на территории Российской Федерации», сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Как это будет происходить, он не объяснил.

Российский Кодекс об административных правонарушениях позволяет Минюсту выписывать штрафы иностранным организациям — ведомство регулярно штрафует российские НКО за несоблюдение закона об иностранных агентах. Есть и другой инструмент — ликвидация НКО, как это было сделано, например, с «Агорой». Но ликвидировать иностранную организацию российский Минюст не может.

Блокировка сайтов иностранных СМИ представляется маловероятной, ведь российский закон прямо запрещает ограничивать доступ к сообщениям и материалам зарубежных изданий (хотя для распространения газет, теле- и радиосигнала требуется специальное разрешение). Ограничения по закону могут быть введены только против корреспондентов зарубежных СМИ, причем только в ответ на какие-либо иностранные санкции. Будет ли использован этот инструмент в контексте признания СМИ иностранными агентами, депутаты не уточнили.