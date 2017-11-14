RT признали иностранным агентом в США. В России придумали ответный закон. Но RT подпадает и под него!

Новый российский закон о СМИ — иностранных агентах написан так, что этот статус могут присвоить даже каналу RT (Russia Today). В результате канал может стать иностранным агентом и в США (из-за чего и принимают российский закон), и, теоретически, в России. Внимание на коллизию обратила журналист «Ведомостей» Ксения Болецкая.

Авторы законопроекта в Госдуме рассказали, что статус иностранного агента может получить как иностранное, так и российское СМИ. Главное условие для получения такого статуса — иностранное финансирование.

Телеканал RT работает через юридические лица как в России (АНО «ТВ-новости»), так и за границей. При этом канал сам признавал, что получает финансирование из зарубежных источников, так как зарабатывает на рекламе.

«По контракту с Google цифру заработка мы разглашать не можем, но это точно больше, чем какой-либо другой новостной канал на YouTube», — говорила в 2015 году главред RT Маргарита Симоньян.

Решение о том, какое СМИ признают иностранным агентом, будет принимать российский Минюст.

Обновление. После обсуждения в Госдуме решили, что на российские СМИ закон об иностранных агентах распространяться не будет, но затронет «бóльшую» часть американских СМИ.