Россия готовит ограничения для западных СМИ. Как это будет работать? Против кого применят новый закон? Ответы на главные вопросы

9 ноября российский государственный телеканал RT (Russia Today) объявил , что он исполнит предписание Минюста США и зарегистрируется в стране в качестве иностранного агента. В Государственной думе пообещали в кратчайшие сроки принять «зеркальные» меры против иностранных СМИ, якобы вмешивающихся в российские дела. «Медуза» отвечает на главные вопросы о том, как может выглядеть такой ответ.

Чего требуют от RT в США?

RT объявил: Минюст США потребовал, чтобы телеканал встал на учет по закону «О регистрации иностранных агентов» (Foreign Agent Registration Act, или FARA). Само ведомство это не подтверждало и не опровергало, в том числе не ответило на соответствующий запрос «Медузы». RT дали срок до 13 ноября , чтобы подать соответствующий пакет документов, утверждают представители канала.

RT будет не первым иностранным СМИ, которое подпадает под действие этого закона. В Минюсте США уже таким образом зарегистрированы китайская газета The China Daily (с 1983-го) и японская телерадиокомпания NHK (с 1991-го). По закону они каждый год представляют отчет о поступивших средствах, расходах и деятельности (например, последний отчет NHK; компания просто прикладывает свою «типичную» программную сетку).

Отдельный пункт закона — (в современной формулировке — «информационные материалы»). Китайская The China Daily регулярно отчитывается о том, что публикует и надлежащим образом маркирует такую пропаганду; японская NHK, напротив, указывает, что занимается только трансляцией японских программ, что, по решению Минюста США, пропагандой не является. Будет ли ведомство считать пропагандой американский эфир RT, неизвестно.

Главред RT Маргарита Симоньян заявляла, что канал, если станет иностранным агентом в Штатах, будет обязан публиковать зарплаты, адреса и телефоны своих сотрудников, а после получения статуса от его распространения откажутся дистрибьюторы. На самом деле финансовая отчетность представляется только по всей организации, а не по отдельным сотрудникам; кроме того, провайдеры без всяких ограничений показывают иностранного агента NHK в своих пакетах.

Володин поручил подготовить ответ на «ограничение» работы RT в США Meduza

Какой ответ готовит Россия?

Руководство Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным объявило, что в течение недели после регистрации RT в США может быть принят новый российский закон против иностранных СМИ. Документ, по замыслу Володина, должен быть «зеркальным» по отношению к американским нормам. Вице-спикер и телеведущий Петр Толстой, который возглавит комиссию по разработке законопроекта, заявил, что документ будет «накладывать те же ограничения, которые сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы» .

Как это будет реализовано на деле, пока неизвестно, но, по словам первого зампреда Госдумы Ивана Мельникова, в уже действующий закон о некоммерческих организациях внесут специальный пункт о СМИ в статусе иностранного агента. В 2014 году Госдума рассматривала (и отклонила) подобную инициативу. В ней содержались примерно те же условия, что и в американском законе, — отчетность перед Минюстом и маркировка материалов .

Какие СМИ станут иностранными агентами в России?

Точный список неизвестен, хотя Мельников сказал, что американскими СМИ Госдума не ограничится. Ранее российский Минюст предупреждал о возможных ограничениях издания, связанные с корпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», финансируемой конгрессом США, — «Радио Свобода», «Настоящее время», «Крым.Реалии» и «Idel.Реалии» .

Петр Толстой также хочет распространить российский закон на соцсети, потому что «в США наложены ограничения на деятельность в соцсетях СМИ происхождением из России». «Мы с вами можем смотреть сюжет CNN по телевизору, можем смотреть на их сайте, а можем через соцсети. Вот в этом смысле ограничения касаются контента, а не канала распространения», — добавил он. Толстой пояснил, что речь идет о маркировке постов СМИ в соцсетях пометкой «иностранный агент».

Рассуждая о соцсетях, спикер Госдумы Володин заявил, что в США ограничения на рекламу российских компаний ввели Twitter, Facebook и Google, а значит, надо «симметрично отвечать». В действительности запрет на рекламу (для RT и Sputnik) вводил только Twitter. Facebook и Google при этом заявляли, что планируют разработать новые правила размещения политической рекламы из-за возможного влияния России на выборы в США.

Как Россия отвечает на притеснение RT Минюст пригрозил ограничить деятельность «Радио Свобода» в России Потому что, по мнению Маргариты Симоньян, RT притесняют в США

Как сейчас существуют иностранные агенты в России?

Закон о некоммерческих организациях в статусе иностранного агента действует в России с 2012 года. Регистрироваться в таком статусе обязаны любые НКО, которые одновременно занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. Сейчас в реестре российского Минюста 87 организаций, причем многие были добавлены туда самим ведомством. Например, в реестр попали правозащитные организации «Агора» (потом ее ликвидировали ), «Мемориал», «Общественный вердикт», «Голос» и другие. Они безуспешно пытались оспорить такое решение в судах.