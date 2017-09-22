Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы из-за российской «фабрики троллей»

Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона никогда не занималась размещением политической рекламы в фейсбуке. «Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в фейсбуке», — добавил он.

Социальная сеть Facebook будет помечать источники политической рекламы и позволит пользователям видеть, какие именно рекламные объявления размещает та или иная политическая организация вне зависимости от таргетирования на различную аудиторию. Об этом объявил создатель Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, новая система работы с политической рекламой будет введена в строй в течение нескольких месяцев. Поводом для ее введения стали сообщения о деятельности так называемой российской «фабрики троллей», размещавшей рекламные объявления политического характера во время предвыборной кампании в США. В общей сложности были выявлены около трех тысяч таких объявлений.

Цукерберг заявил, что Facebook будет тесно сотрудничать с комиссией по расследованию российского вмешательства в выборы в США. Он подчеркнул, что покупатели рекламы в Facebook делают это автоматически и без участия кого-либо из сотрудников социальной сети, и в будущем ситуация не изменится. Он подчеркнул, что Facebook «не проверяет, что люди говорят, до того, как они это сказали», и не будет проверять в будущем, но социальная сеть расширит штат модераторов, которые следят за соблюдением правил и за безопасностью.