Российскую «фабрику троллей» заподозрили в организации акций против иммигрантов в США

Аккаунты в Facebook, управлявшиеся из России с помощью так называемой «фабрики троллей», использовались, в числе прочего, для организации акций протеста в США, сообщает The Daily Beast.

По данным издания, для организации таких акций использовался механизм рекламы мероприятий в Facebook. В частности, таким образом, по версии The Daily Beast, были организованы акции протеста против иммигрантов и мусульман, прошедшие в штате Айдахо в августе 2016 года.

В администрации соцсети подтвердили, что аккаунты, закрытые в начале сентября после проведенного Facebook расследования о возможном использовании своей платформы для влияния на выборы в США, размещали платную рекламу мероприятий. О каких именно мероприятиях идет речь, в Facebook не уточнили.

The Daily Beast отмечает, что речь, возможно, идет о первых доказательствах того, что попытки российского влияния на политическую ситуацию в США выходили за пределы создания и распространения фальшивых новостей.