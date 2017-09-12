Российскую «фабрику троллей» заподозрили в организации акций против иммигрантов в США

The Daily Beast
07:05, 12 сентября 2017
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Аккаунты в Facebook, управлявшиеся из России с помощью так называемой «фабрики троллей», использовались, в числе прочего, для организации акций протеста в США, сообщает The Daily Beast.

По данным издания, для организации таких акций использовался механизм рекламы мероприятий в Facebook. В частности, таким образом, по версии The Daily Beast, были организованы акции протеста против иммигрантов и мусульман, прошедшие в штате Айдахо в августе 2016 года.

В администрации соцсети подтвердили, что аккаунты, закрытые в начале сентября после проведенного Facebook расследования о возможном использовании своей платформы для влияния на выборы в США, размещали платную рекламу мероприятий. О каких именно мероприятиях идет речь, в Facebook не уточнили.

The Daily Beast отмечает, что речь, возможно, идет о первых доказательствах того, что попытки российского влияния на политическую ситуацию в США выходили за пределы создания и распространения фальшивых новостей.

«Это следующий шаг, — заявил The Daily Beast экс-агент ФБР Клин Уоттс. — Сначала вы заставляете кого-то распространять пропаганду, запущенную Россией. На втором этапе вы влияете на поведение, заставляя людей что-либо делать» (англ.яз.).

The Daily Beast
Facebook в начале сентября объявил, что в рамках расследования о возможном использовании своей платформы для влияния на выборы в США выявил и закрыл несколько сотен фейковых аккаунтов, которые распространяли политическую рекламу и, по мнению соцсети, управлялись из России.
Закрытые аккаунты, как предполагается, были связанны с «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей». Представители «фабрики троллей» подтвердили эту информацию The Bell, добавив, что закрыто около 80 процентов аккаунтов, созданных под выборы президента США.
«Агентство интернет-исследований» создано предпринимателем Евгением Пригожиным, которого считают бизнесменом, близким к Владимиру Путину.  
Американская сторона ранее неоднократно обвиняла Россию в попытке повлиять на ход выборов президента США — как с помощью кибератак, так и путем пропаганды и распространения фальшивых новостей. Власти РФ категорически отрицают попытки повлиять на выборы.

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