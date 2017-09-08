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Facebook объявил войну российской «фабрике троллей». Главные цифры

Meduza
11:56, 8 сентября 2017

Facebook 6 сентября объявил, что в рамках расследования о возможном использовании своей платформы для влияния на выборы в США социальная сеть выявила сотни фейковых аккаунтов, управлявшихся из России с помощью так называемой «фабрики троллей». Они покупали платное распространение постов в течение двух лет. Все найденные группы Facebook заблокировал, но на самой «фабрике» говорят, что 20% сообществ остались на месте. Вот главные выводы расследования:

  • 470 фейковых аккаунтов запущены из России
  • они купили 3000 платных объявлений за 100 тысяч долларов
  • заблокированы 25 пабликов фейсбука, 32 аккаунта в инстаграме и 50 — в твиттере
  • их суммарная аудитория превышала 5 миллионов подписчиков

Михаил Зеленский

Фото в анонсе: Jeff Chiu / AP / Scanpix / LETA

Михаил Зеленский

Фото в анонсе: Jeff Chiu / AP / Scanpix / LETA

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