Facebook объявил войну российской «фабрике троллей». Главные цифры

Facebook 6 сентября объявил, что в рамках расследования о возможном использовании своей платформы для влияния на выборы в США социальная сеть выявила сотни фейковых аккаунтов, управлявшихся из России с помощью так называемой . Они покупали платное распространение постов в течение двух лет. Все найденные группы Facebook заблокировал, но на самой «фабрике» говорят, что 20% сообществ остались на месте. Вот главные выводы расследования:

470 фейковых аккаунтов запущены из России

фейковых аккаунтов запущены из России они купили 3000 платных объявлений за 100 тысяч долларов

платных объявлений за заблокированы 25 пабликов фейсбука, 32 аккаунта в инстаграме и 50 — в твиттере

пабликов фейсбука, аккаунта в инстаграме и — в твиттере их суммарная аудитория превышала 5 миллионов подписчиков