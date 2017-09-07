Facebook рассказал о поиске следов российского вмешательства в выборы в рекламе. Найдено 3000 подозрительных объявлений

Компания Facebook отчиталась о результатах исследования возможных связей между покупкой рекламы и предполагаемыми попытками России вмешаться в ход выборов в США.

Компании удалось найти около 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые распространяли политическую рекламу и, по мнению Facebook, управлялись из России. С июня 2015 года по май 2017 года они разместили около трех тысяч объявлений примерно за 100 тысяч долларов.

По содержанию большинство объявлений прямо не касались выборов, а содержали провокационные сообщения на общественно-политические темы, в том числе ЛГБТ, межрасовые отношения, иммиграция и право на оружие.

Кроме того, Facebook насчитал 2200 рекламных объявлений стоимостью около 50 тысяч долларов, потенциально связанных с политикой и имеющих хоть какую-то связь с Россией (к примеру, их разместил действовавший через американский IP русскоязычный аккаунт).

В Facebook воздержались от оценок опубликованных результатов. Агентство Reuters отмечает, что в целом штабы кандидатов потратил на рекламу в интернете более миллиарда долларов.