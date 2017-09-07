Facebook рассказал о поиске следов российского вмешательства в выборы в рекламе. Найдено 3000 подозрительных объявлений

Facebook Newsroom
21:23, 6 сентября 2017
Надежный источник

Компания Facebook отчиталась о результатах исследования возможных связей между покупкой рекламы и предполагаемыми попытками России вмешаться в ход выборов в США.

Компании удалось найти около 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые распространяли политическую рекламу и, по мнению Facebook, управлялись из России. С июня 2015 года по май 2017 года они разместили около трех тысяч объявлений примерно за 100 тысяч долларов.

По содержанию большинство объявлений прямо не касались выборов, а содержали провокационные сообщения на общественно-политические темы, в том числе ЛГБТ, межрасовые отношения, иммиграция и право на оружие.

Кроме того, Facebook насчитал 2200 рекламных объявлений стоимостью около 50 тысяч долларов, потенциально связанных с политикой и имеющих хоть какую-то связь с Россией (к примеру, их разместил действовавший через американский IP русскоязычный аккаунт).

В Facebook воздержались от оценок опубликованных результатов. Агентство Reuters отмечает, что в целом штабы кандидатов потратил на рекламу в интернете более миллиарда долларов.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США высказывалось мнение, что этому поспособствовало распространение в интернете фейковых новостей, в том числе через фейсбук. После этого руководство соцсети пообещало начать борьбу с непроверенными новостями — в частности, путем сотрудничества с профессиональными фактчекерами.
Американские спецслужбы обвиняют России в попытке повлиять на ход выборов президента США — как с помощью кибератак, так и путем пропаганды. Власти РФ категорически отрицают попытки повлиять на выборы.

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