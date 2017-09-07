В «фабрике троллей» рассказали о закрытии администрацией фейсбука 80 процентов их групп

The Bell
20:26, 7 сентября 2017
Надежный источник

Администрация фейсбука удалила до 80 процентов групп, связанных с «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей». Об этом рассказал изданию The Bell источник, близкий к руководству организации.

По его словам, в фейсбуке было закрыто 25 групп, у которых было в общей сложности три миллиона подписчиков, в инстаграме — 32 группы с двумя миллионами подписчиков. В твиттере были заблокированы 50 аккаунтов, на которые были подписаны 600 тысяч человек.

Группы, как пишет The Bell, создавались «под предвыборную кампанию» (имеются в виду выборы президента США). По словам источника, у оставшихся групп сейчас «поддерживают аудиторию» на случай, если они понадобятся вновь.

Вероятность того, что и их заблокируют, невелика: большая часть пользователей групп — не боты, а реальные люди, а их принадлежность к «фабрике троллей» Facebook может вычислить только по рекламным кампаниям, утверждает он.

The Bell
Сотрудники «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей», за деньги пишут комментарии и посты в интернете с целью формирования определенного общественного мнения в соцсетях. Организацию связывают с петербургским бизнесменом, «поваром Путина» Евгением Пригожиным. 
С «фабрикой троллей», как писало издание РБК, также связана группа в основном малоизвестных интернет-изданий с общей аудиторией 35 миллионов пользователей в месяц (из них самое крупное — Федеральное агентство новостей).
6 сентября руководство Facebook сообщило, что в соцсети были найдены 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые распространяли политическую рекламу и, по мнению Facebook, управлялись из России. Объявления касались тем, вызывающих споры в американском обществе, в том числе прав ЛГБТ, межрасовых отношений и прав на оружие. Как пишет The New York Times, в Facebook полагают, что управляли аккаунтами именно из «Агентства интернет-исследований».
Американские спецслужбы обвиняют Россию в попытке повлиять на ход выборов президента США — как с помощью кибератак, так и путем пропаганды и распространения фальшивых новостей. Власти РФ категорически отрицают попытки повлиять на выборы.
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