В «фабрике троллей» рассказали о закрытии администрацией фейсбука 80 процентов их групп

Администрация фейсбука удалила до 80 процентов групп, связанных с «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей». Об этом рассказал изданию The Bell источник, близкий к руководству организации.

По его словам, в фейсбуке было закрыто 25 групп, у которых было в общей сложности три миллиона подписчиков, в инстаграме — 32 группы с двумя миллионами подписчиков. В твиттере были заблокированы 50 аккаунтов, на которые были подписаны 600 тысяч человек.

Группы, как пишет The Bell, создавались «под предвыборную кампанию» (имеются в виду выборы президента США). По словам источника, у оставшихся групп сейчас «поддерживают аудиторию» на случай, если они понадобятся вновь.