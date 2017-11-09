RT объявил о решении зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США

RT
17:07, 9 ноября 2017
Надежный источник

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что телеканал решил зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента по требованию Минюста этой страны. 

«Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет», — приводит ее заявление сайт телеканала.

Симоньян назвала требование «дискриминационным», противоречащим «принципам демократии и свободы слова» и ставящим RT в неравные условия по сравнению с другими работающими в США иностранными телеканалами. Из ее слов следует, что RT обратится в суд.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «на следующей неделе начнется уже практическая фаза введения в действие <…> ответных мер» в отношении американских СМИ, передает «Интерфакс».

Роскомнадзор 9 ноября заявил, что подготовил предложения по ответным мерам, которые касаются «установления особого порядка приостановления и прекращения деятельности» иностранных СМИ и «введению внесудебной блокировки» сайтов организаций, которых власти РФ признали «нежелательными».

Главред RT Маргарита Симоньян в октябре сообщила, что власти США требуют от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В американском Минюсте отказались подтвердить или опровергнуть ее заявления.
После этого российские власти заявили, что в ответ готовы ограничить в России деятельность американских СМИ. Минюст РФ предупредил «Радио Свобода» и другие его проекты о возможном ограничении работы их журналистов; также сообщалось о возможных санкциях против CNN. При этом министр связи РФ Николай Никифоров заявил, что «уходить в риторику» о запрещении СМИ, по его мнению, стыдно.
Российский государственный телеканал RT, вещающий на иностранную аудиторию, упоминался в докладе американских спецслужб о возможном вмешательстве России в ход президентских выборов в США. На основании этих утверждений сервис Twitter в октябре запретил аккаунтам RT и агентства Sputnik размещать рекламу.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме