RT объявил о решении зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что телеканал решил зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента по требованию Минюста этой страны.

«Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет», — приводит ее заявление сайт телеканала.

Симоньян назвала требование «дискриминационным», противоречащим «принципам демократии и свободы слова» и ставящим RT в неравные условия по сравнению с другими работающими в США иностранными телеканалами. Из ее слов следует, что RT обратится в суд.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «на следующей неделе начнется уже практическая фаза введения в действие <…> ответных мер» в отношении американских СМИ, передает «Интерфакс».

Роскомнадзор 9 ноября заявил, что подготовил предложения по ответным мерам, которые касаются «установления особого порядка приостановления и прекращения деятельности» иностранных СМИ и «введению внесудебной блокировки» сайтов организаций, которых власти РФ признали «нежелательными».